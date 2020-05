Die Gelsenkirchener Polizei mussten am Freitagabend zwei Mal zur selben Wohnung ausrücken.

Randalierer Polizei bespuckt: Gelsenkirchener landen in Gewahrsam

Gelsenkirchen. Zwei Mal musste die Polizei Gelsenkirchen zu einer Ruhestörung ausrücken. Beim zweiten Besuch wurden sie mit geballten Fäusten begrüßt.

Ein 41-Jähriger und eine 39-Jährige landeten am Freitagabend im Polizeigewahrsam. Vor einer Erdgeschosswohnung an der Braukämperstraße in Gelsenkirchen-Beckhausen hatten sie nach Angaben der Polizei Beamte bespuckt, beleidigt, geschlagen und getreten. Eine Beamtin erlitt leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig.

Gegen 22.10 Uhr traf ein Streifenwagen vor Ort ein, nachdem sich mehrere Anwohner über eine Ruhestörung beschwert hatten. Die Beamten hörten bei ihrem Eintreffen laute Musik aus der Erdgeschosswohnung dringen. Sie klingelten und klopften mehrfach an, bis die Wohnungstür geöffnet wurde.

Erneuter Einsatz für die Polizei Gelsenkirchen

Anschließend ermahnten die Polizisten den 41-jährigen Mieter zur Ruhe, der stellte die Musik ab. Daraufhin verließen die Polizeibeamten den Einsatzort. Wenige Minuten später allerdings mussten sie zurückkehren, weil die Musik wieder aufgedreht wurde.

Erneut klingelten die Polizisten an. Jetzt wurde ihnen sofort geöffnet: Der 41-Jährige empfing die Beamten mit geballten Fäusten und wollte die Tür sofort wieder zutreten. Die Ordnungshüter fixierten den Randalierer. Daraufhin mischte sich die 39-Jährige ein, die das Geschehen aus dem Flur beobachtete. Sie schrie und griff die Beamten an.

Gelsenkirchener versuchte, sich loszureißen

Auch der 41-Jährige versuchte noch mehrfach, sich loszureißen und spuckte um sich. Beide alkoholisierten Angreifer wurden gefesselt und anschließend zur Wache gebracht. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte.

