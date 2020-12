Polizei beendet verbotene Weihnachtsfeier in Gelsenkirchen

Die Polizei rückte mit mehreren Kräften an, um eine illegale Weihnachtsfeier in Büroräumlichkeiten in Gelsenkirchen zu beenden.

Unbelehrbare Zeitgenossen haben am Freitagabend in Büroräumlichkeiten in Bulmke-Hüllen illegalerweise eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. Die Polizei beendete das Spektakel und schrieb viele Anzeigen.

Gegen 23.45 Uhr hatten Zeugen die Polizei über eine Ruhestörung an der Bornstraße informiert. Hier trafen die alarmierten Polizeibeamten gleich mehrere Personen an, die in einer als Büro genutzten Wohnung an einer Weihnachtsfeier teilnahmen. Wegen der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen wurde die Feier durch Beamten sofort beendet, was den anwesenden Teilnehmern der Feier aber nicht gefiel. Zwei von ihnen, ein 49-jähriger Gelsenkirchener und seine 37-jährige Partnerin, leisteten gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten kamen diese beiden Personen ins Polizeigewahrsam, wo dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auf Grund der Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung wurden zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen alle Beteiligten der Feier eingeleitet.