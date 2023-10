Polizei beendet Rechtsrock-Konzert in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat am Samstagabend ein Rechtsrock-Konzert in einer Kleingartenanlage beendet. Auch der Staatsschutz war dabei.

Die Gelsenkirchener Polizei ist am Samstagabend zu einem besonderen Einsatz ausgerückt. In der Emscherstadt fand ein geheimes Rechtsrockkonzert in einem Kleingarten an der Almastraße im Stadtteil Ückendorf statt. Die Polizei war mit starken Kräften vertreten. Etwa 100 Männer und Frauen sind im Einsatz, der Staatsschutz war dabei und vier Polizeihunde.

Aufgetreten ist die Gelsenkirchener Band „Sturmwehr“. Etwa 80 Besucher waren im Vereinsheim der KGV Luthenburg. Den Autokennzeichen auf dem Parkplatz nach zu urteilen kamen die Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet.

„Sturmwehr“ ist eine Rechtsrock-Band aus Gelsenkirchen, welche zwischen 1993/94 von Jens Brucherseifer und Rony Krämer gegründet wurde. Die Band ist eine der ältesten und bekanntesten Gruppen der Rechtsrock-Szene.

Polizei beendet Konzert – Stimmung aufgeheizt

Das Konzert wurde von der Polizei beendet. Alle Besucher bekommen einen Platzverweis. Die Besucher des Konzerts wurden nach draußen gebracht, ihre Personalien festgestellt. Die Stimmung war aufgeheizt, die Polizei rechnete nicht mit Widerstand und Gewaltausbrüchen.

Polizei und Stadt wollten mit dem Einsatz ein Zeichen gegen Rechts setzen.

