Polizei beendet blutige Schlägerei in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Ein Streit zwischen zwei Männern am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ist am Donnerstag aus dem Ruder gelaufen. Was passiert ist.

An der Gelsenkirchener Wache der Bundespolizei am Bahnhof ist am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ein Streit unter zwei Betrunkenen eskaliert. Ein Wortgefecht artete in eine handfeste Schlägerei aus, bei der am Ende einem der Beteiligten unter anderem zwei Zähne fehlten.

Vorausgegangen war ein verbaler Streit zwischen den beiden Männern. Danach hatte der 49-Jährige den 45-Jährigen zu Boden gestreckt und zunächst fünfmal mit der Faust in Richtung seines Gesicht geschlagen. Dabei traf er den Geschädigten dreimal im Gesicht und einmal an der Schulter. Als der Gelsenkirchener (45) aufstehen wollte, holte der Tatverdächtige mit seinem Fuß aus und trat diesem ins Gesicht, woraufhin jener erneut zu Boden fiel. Der 45-Jährige stand jedoch umgehend auf und klingelte bei der Bundespolizeiwache.

Mehrere Tritte ins Gesicht

Die Beamten stellten fest, dass der Verletzte durch den Angriff zwei Zähne verloren hatte. Sie nahmen den Angreifer (49) fest und durchsuchten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab, dass dieser mit über 2 Promille stark alkoholisiert war. Unterdessen drängte der 45-Jährige zu seinem Angreifer, um die Schlägerei fortzusetzen. Die Polizisten hinderten diesen daran, woraufhin der 45-Jährige einen Beamten attackierte. Als die Beamten den Aggressor fixierten, versuchte er sich mehrfach loszureißen. Nur unter erheblichen Kraftaufwand konnte der Tobende gebändigt werden. Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte in türkischer Sprache.

Eine Einlieferung ins Krankenhaus durch Rettungskräfte lehnte der ebenfalls Alkoholisierte ab. Der Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von 1,76 Promille ergeben. Ein Arzt untersuchte die beiden Männer, bevor die Beamten diese in das Gewahrsam der Polizei Gelsenkirchen brachten. Dort blieben sie bis zum Freitagmorgen.

Die Uniformierten sicherten die Aufnahmen der Überwachungskamera des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 49-Jährigen ein. Der 45-Jährige muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Beleidigung verantworten.

