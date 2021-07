Poetry-Slam hinter der Kirche in Gelsenkirchen-Beckhausen

Am vergangenen Samstag fand der Auftakt der Reihe „Sommerkultur“ im „C@fe-42“ in Gelsenkirchen-Beckhausen statt – wegen des schlechten Wetters in der Christuskirche.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Hinter der Christuskirche in Gelsenkirchen findet am Freitagabend ein Poetry-Slam statt. Diese Regeln gelten für Teilnehmer und Besucher.

Allmählich nimmt das Kulturleben in Gelsenkirchen wieder Fahrt auf: Auch im „C@fe-42“ finden wieder Veranstaltungen statt. Nachdem am vergangenen Wochenende bereits eine „Open Stage“ Besucher in die Christus-Kirche an der Bergstraße lockte, steht am Freitag, 16. Juli, das nächste Event ins Haus.

„CaféSATZ-Poetry-Slam“: Unter diesem Motto treten ab 19.30 Uhr Poeten und Wortkünstler in einem Wettbewerb gegeneinander an. Die Texte reichen dabei von Kurzgeschichten und fiktiven Tagebucheinträgen bis hin zu kuriosen Bedienungsanleitungen oder Reden. Die Thematiken sind ebenso breitgefächert. Dabei kann es sich um ein reines Wortspiel handeln, es kann um die Liebe gehen, um Verlust und Verarbeitung. Genau so aber kann es auch etwas Lustiges sein, leichte Kost gibt es genauso wie dunkelste Satire; nicht selten auch Sozialkritik oder Politik.

Diese Regeln gelten für die Teilnehmer bei der Veranstaltung in Gelsenkirchen

Wie erwähnt, handelt es sich bei einem Slam um einen Wettbewerb, und wie bei jedem anderen Wettbewerb auch, gelten Rahmenbedingungen und Regeln. Diese variieren von Lokalität zu Lokalität immer ein wenig, sind in ihren Grundzügen aber doch ziemlich gleich.

Ein Poetry Slam im „C@fe-42“ besteht aus zwei Vorrunden und dem Finale mit den beiden Vorrundenbesten. Jeder Slammer hat sechs Minuten Zeit für seinen Vortrag und muss sich dabei an zwei Regeln halten: Die Texte müssen die eigenen sein, er oder sie darf keine Requisiten benutzen. Nach jeder Runde vergibt das Publikum Punkte. Die Siegerin oder der Sieger erhält einen kleinen Preis.

Für die Veranstaltung, die im Garten hinter der Christuskirche stattfindet, gelten die Coronaregeln: Maskenpflicht bis zum Sitzplatz sowie die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Um eine Platzreservierung per E-Mail an info@cafe-42.de wird gebeten. Bei schlechtem Wetter, wie am vergangenen Wochenende, findet der Slam in der Kirche statt, dann gelten die drei G: vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet (48 Stunden). Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 19.30. Der Eintritt ist frei, Snacks und Getränke gibt’s vor Ort.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen