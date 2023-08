Podcasterin Laura Larsson gibt Bühnendebüt in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Laura Larsson hat sich als Podcasterin einen Namen gemacht. Nun tourt sie durch die Republik. Ihr Bühnendebüt steigt im Winter in Gelsenkirchen.

Laura Larsson ist dank ihres Podcasts „Herrengedeck“ in der Internet-Fangemeinde längst ein Begriff. Hunderttausende folgen ihr in den sozialen Medien. Nun wagt die frühere Radiomoderatorin den Sprung ins echte Scheinwerferlicht – und ihr bundesweites Bühnendebüt wird sie im Winter in Gelsenkirchen geben. Genauer gesagt: in der Heilig-Kreuz-Kirche.

Auftritt in Gelsenkirchen war in Windeseile ausverkauft

Die schlechte Nachricht für die Anhänger von Laura Larsson lautet: Ihr Auftritt am Samstag, 2. Dezember, im Vorzeige-Kulturtempel der Stadt ist bereits ausverkauft. „Alle 700 Karten waren in Windeseile vergriffen“, sagt Susanne Wonschewski. Sie ist seit Anfang dieses Monates die neue Pressesprecherin des Eventveranstalters Emschertainment, der für die Programmplanung in der Ückendorfer Heilig-Kreuz-Kirche verantwortlich zeichnet.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

„Weihnachten mit Laura Larsson“ lautet der Titel des Programms, mit dem die 35-Jährige das Publikum rund drei Wochen vor Heiligabend überraschen und festlich einstimmen will. Ihre Tour wird sie durch weite Teile der Republik führen. Und Gelsenkirchen wird der Auftaktort sein. Ihr Management, das etwa auch Johann König betreut, kennt das Ückendorfer Gotteshaus bereits von Auftritten anderer Klienten – und ist wie bislang eigentlich jeder hellauf begeistert von dieser Spielstätte.

Neue Pressesprecherin von Emschertainment lebt in Marl

Susanne Wonschewski stößt als Pressesprecherin zum Team um Geschäftsführer Helmut Hasenkox. Sie war zuvor im Organisationsteam des Grimme-Preises tätig, aber auch für TV-Sender. Zuletzt arbeitete sie bei Pro 7/Sat 1. Nun wagt die Frau, die in Marl-Polsum lebt, noch einmal einen beruflichen Neustart.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen