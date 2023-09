Plötzlicher Überfall: Männer attackieren Gelsenkirchener

Gelsenkirchen-Feldmark. Ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener wurde ganz plötzlich von einer Gruppe Männer angegriffen und ausgeraubt. Die Täter gingen äußerst brutal vor.

Der Angriff, bei dem der 41 Jahre alte Gelsenkirchener verletzt wurde, kam völlig überraschend: In der Nacht von Donnerstag, 7. September, auf Freitag, 8. September, lief er gegen 0.30 Uhr nichtsahnend über die Küppersbuschstraße, als sich ihm mehrere Männer näherten. Plötzlich habe einer der Männer den 41-Jährigen angegriffen und zu Boden gestoßen, berichtet die Polizei.

Plötzlicher Überfall in Gelsenkirchen: Gruppe von Männern attackiert 41-Jährigen

Die bislang unbekannten Täter hätten sogar auf den am Boden Liegenden eingetreten, einer der Angreifer habe dabei ein Messer in der Hand gehalten. Ein weiterer Schläger habe die hilflose Lage des Gelsenkircheners ausgenutzt und ihm seine Umhängetasche und seine schwarze Kappe der Marke „Nike“ entrissen. Die Tasche konnte später in Nähe des Tatorts gefunden werden – allerdings ohne Bargeld und eine sich darin befindende Goldkette. Bei dem gewalttätigen Übergriff wurden auch die beiden Smartphones und die Bauchtasche des 41-Jährigen beschädigt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 1,75 Meter groß, hat kurze dunkle Haare, ist circa 27 Jahre alt und von sportlicher Statur. Zeugen können Hinweise telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 (0209 365 8112) oder die Kriminalwache (0209 365 8240) richten.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen