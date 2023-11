Plötzlicher Herztod: Experten geben Tipps zur Vorsorge

Gelsenkirchen. Dem Herztod vorbeugen: Darum geht es bei einem Infonachmittag mit Experten aus dem Marienhospital Gelsenkirchen. Was Interessierte erwartet.

Die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung nimmt der Chefarzt der Kardiologie am Marienhospital, Privat-Dozent Dr. Axel Kloppe, mit seinem Team zum Anlass einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 22. November, zwischen 16 und 18.30 Uhr im St. Vinzenz-Haus an der Kirchstraße 32. Bundesweit ist bei rund fünf Millionen Menschen eine koronare Herzkrankheit bekannt, die jeweils durch Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörungen – erhöhte Cholesterinwerte – noch bedrohlicher wird.

Herzrhythmusstörungen meist Auslöser für Herzstillstand bei Vorerkrankung

„In Deutschland sterben Jahr für Jahr schätzungsweise 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Am häufigsten liegt eine langjährige chronische koronare Herzkrankheit (KHK) einem solchen klinischen Ereignis mit Herzstillstand zugrunde,“ mahnt Dr. Kloppe. „Wir wissen darüber hinaus, dass auch andere Herzleiden sowie eine genetische Veranlagung mit einem hohen Risiko für plötzlichen Herztod einhergehen. Unmittelbarer Auslöser für den plötzlichen Herztod ist fast immer eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung, durch die der Kreislauf innerhalb kürzester Zeit zum Stillstand kommt und das Herz stehen bleibt“ mahnt Kloppe.

Bei der öffentlichen Informationsveranstaltung in dem Pflegeheim in der Altstadt sind Interessierte eingeladen, den Vorträgen rund ums Thema zu folgen sowie mit den Experten über ihre möglichen Risiken und Therapiemöglichkeiten zu sprechen. „Es geht darum, mit Vorbeugung, frühzeitigem Erkennen und der konsequenten Behandlung von Herzerkrankungen zu helfen, das Risiko eines plötzlichen Herztods auf ein Minimum zu reduzieren,“ so Kloppe. Der Chefarzt wird an dem Nachmittag unterstützt seinen Kollegen Dr. Tobias Hehnen, Nino Kavelashvili und Dr. Constantin Witt. Im Rahmen der Veranstaltung sind auch kostenfreie Blutdruck- und Blutzucker-Messungen möglich.

