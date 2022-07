Pferde-Müllabfuhr: Gelsenkirchener Traum, Juister Realität

Gelsenkirchen. Auf Juist holen Pferdekutschen den Müll ab. Ein Gelsenkirchener Schüler durfte jetzt mit kutschieren. Warum diese Arbeit so ein Knochenjob ist.

Pferdekarren, die Papierkörbe leeren: Diese ungewöhnliche Idee wurde Ende 2021 auf Vorschlag der FDP in Gelsenkirchen diskutiert. Ein junger Gelsenkirchener hat nun dort einen Tag bei der Müllabfuhr mitgemacht, wo der Müll tatsächlich per Pferdegespann abgeholt wird – nämlich auf der ostfriesischen Insel Juist. Für den zehnjährigen Pferde-Fan Jannis Kottkamp aus Bismarck ging damit sein Traum in Erfüllung.

„Jannis erster Juisturlaub war noch im Mutterleib, dann kamen wir zweimal, seit der Schulzeit einmal pro Jahr hierher. Jannis war immer begeistert, weil hier alles mit Pferd und Wagen erledigt wird“, erzählt seine Mutter Desiree Kottkamp. Schon jetzt sagt der junge Bismarcker über seine berufliche Zukunft. „Ich will später mit Pferden arbeiten, entweder als Kutscher oder auch als Pferdefuhrunternehmer.“

Müllabfuhr per Pferd auf Juist: Gelsenkirchener Junge erhält Ausnahmegenehmigung

Für den Aushilfstag bei der Müllabfuhr erteilte der Landkreis Aurich eine Ausnahmegenehmigung. Und an seinem Tag als Müllwerker muss Jannis bereits um fünf Uhr raus aus den Federn - zu Stall und Weide, wo sich die vier Pferde befinden, die wechselweise eingesetzt werden. Füttern, tränken, pflegen und anspannen, erst dann geht es auf den Bock.

Der Gelsenkirchener Schüler Jannis Kottkamp darf die Pferde führen, Müllwerker Cipzian Cotuno hat ein Auge darauf Foto: Stefan Erdmann / freier Journalist

Punkt acht Uhr wuchten die Mitarbeiter die ersten schweren Reststofftonnen in die Leervorrichtung am Wagen und ebenfalls von Hand werden sie nach oben geschwenkt und geleert, während Jannis die ersten Kartons – in dieser Woche ist das Papier dran - auf den hinteren Wagen stellt, wo Abbo Bröckelmann sie platzsparend stapelt. Abbo ist das große Vorbild für den Gelsenkirchener, denn der Juister hat gleich nach der Schule angefangen, Pferdegespanne zu fahren. Erst bei Privatunternehmern, heute für den Landkreis.

Nach mehr als einer Stunde ist der erste Wagen voll, jetzt geht es zur Müllumschlagstation am Hafen, wo bereits die große Müllpresse betriebsbereit ist. Die Pferde werden ausgespannt und der Wagen von Hand bis an die Umrandung der Presse geschoben. Durch eine Hydraulik, die Jannis bedienen darf, wird der Restmüll dann in die Presse abgekippt und dort in Müllcontainer gepresst.

Müllabfuhr auf Juist: „Es ist schwer, hierfür Mitarbeiter zu finden“

In der Regel zweimal, in der Hochsaison oft dreimal, finden täglich die Zwischenentladungen des Wagens am Hafen statt. Je nach Jahreszeit kommen zehn bis dreizehn Container mit gepressten Müll pro Woche auf der Insel zusammen, die dann einmal wöchentlich mit einem Spezialschiff, das nach dem Seeräuber „Störtebeker“ benannt ist, abgeholt werden.

„Es ist schwer, hierfür Mitarbeiter zu finden,“ sagt Andreas Pläsier, der unter anderem acht Jahre in Essen gelebt hatte, bevor es ihn auf die Insel zog. „Der Umgang mit den Pferden will gelernt sein, zudem ist es sehr viel körperliche Handarbeit hier. Mit einem Müll-LKW in der Stadt ist das nicht zu vergleichen.“

Jannis aber scheint all das einfach nur ganz viel Spaß zu machen: „Es war noch viel toller, als ich es mir vorgestellt habe.“ Der spätere Berufswunsch zum Kutscher – heute heißt es übrigens Gespannführer – ist nach diesem Tag für den jungen Gelsenkirchener stärker denn je.

