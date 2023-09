Zahlreiche Züge erreichten Gelsenkirchen am Dienstagmorgen und -vormittag verspätet oder gar nicht.

Deutsche Bahn Personalausfall am Bahn-Stellwerk: Zugärger in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Im Bahnverkehr rund um Gelsenkirchen ist es am Dienstag zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Das sind laut Deutscher Bahn die Gründe.

Rund um Gelsenkirchen ist es am Dienstag zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr gekommen. Mehrere Regionalbahn- und Regionalexpresslinien waren betroffen und fielen aus oder mussten umgeleitet werden. Grund dafür war laut einem Sprecher der Deutschen Bahn ein kurzfristiger Personalausfall in einem Stellwerk in Herne.

Erst am frühen Nachmittag normalisierte sich die Situation auf den Bahnstrecken

Betroffen seien in der Zeit ab Dienstag um kurz nach Mitternacht die Züge der Linien RE 3, RB 32, 43 und 46 sowie der S 2 gewesen. Es sei teilweise zu erheblichen Verspätungen gekommen. Erst am Nachmittag ab 13.30 Uhr habe sich die Situation wieder normalisiert und konnten die Züge wieder planmäßig fahren, so der Bahnsprecher.

