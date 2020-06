Escape Games stellen knifflige Aufgaben an Fans, nun auch an Gelsenkirchener Standorten.

Digital Per Rätsel-App zu den Geheimnis-Orten in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Neues Outdoor Escape Game navigiert die Smartphone-Rätsler zur Schatzsuche im Rollenspiel. Gelsenkirchener Sehenswürdigkeiten werden zur Kulisse.

Mit „myCityHunt Escape Game“ können per WebApp über das Smartphone knifflige Rätsel in Kombination mit Aktivaufgaben an der frischen Luft erlebt werden. Das Outdoor Escape Game eines Nürnberger Spieleentwicklers lässt sich auch in der Gelsenkirchener City nutzen.

„myCityHunt Escape Game“ übernimmt die Navigation auf dem Smartphone der Teilnehmer. Unter anderem geht’s zur Altstadtkirche, zum Hans-Sachs-Haus, zur Stadtbibliothek und in den Stadtgarten. Dort angekommen gilt es, im Team verschiedene Aufgaben zu lösen und den Highscore zu knacken. Die spielerische Schatzsuche, die der Familie oder mit Freunden möglich ist, ist jeweils in eine spannende Hintergrund-Story eingebettet. Zu Beginn treffen sich die Teilnehmer in der Innenstadt zum gemeinsamen Briefing. Jeder Akteur erhält dort eine bestimmte Rolle zugeteilt. Da wären beispielsweise „der Schatzsucher“, „der Abenteurer“, „der Archäologe“ oder gar „der Priester“. Gemeinsam werden geheime Botschaften entdeckt, verschlüsselte Codes geknackt, verzwickte Logikaufgaben gelöst und man stößt auf zwielichtige Informanten.

Für die digitale Schnitzeljagd, die für jede Altersstufe geeignet ist, muss keine App installiert werden. Lediglich ein internetfähiges Smartphone oder Tablet-PC mit Fotofunktion und GPS-Ortung wird benötigt. Der Zugang findet über die Webseite www.mycityhunt.de statt.

Gezahlt wird kontaktlos vorab via Paypal, Lastschrift oder Kreditkarte. Der Ticketcode kommt per E-Mail. Die Freizeitaktivität gibt es zum Preis von 12,99 Euro pro Person.