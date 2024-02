Per Haftbefehl gesucht: Serbe am Hauptbahnhof festgenommen

Eine Streife der Bundespolizei hat am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen per Haftbefehl gesuchten Serben festgenommen.

Gelsenkirchen Einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann (39) aus Serbien hat die Bundespolizei im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ertappt.

Ein per Haftbefehlt gesuchter Mann aus Serbien ist am frühen Mittwochabend einigen Kräften der Bundespolizei im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ins Netz gegangen. Behörden seines Heimatlandes hatten den Mann bereits zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Gesuchte hatte Drogen hergestllt und verkauft

Es war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr, als eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen auf den 38-Jährigen stieß und ihn kontrollierte. Nachdem er den Beamten seinen serbischen Reisepass ausgehändigt hatte, stellten diese bei der folgenden Überprüfung fest, dass der Mann durch serbische Behörden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben war. Diese suchten ihn wegen Herstellung, Besitzes und Verkaufs von Drogen.

Nach seiner Festnahme wurde der serbische Staatsangehörige zunächst ins Poilzeigewahrsam gebracht, dann einem Haftrichter vorgeführt. Schließlich landete er in einer Justizvollzugsanstalt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der Wohnungslose unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt und sich in seinem Reisepass zudem ein gefälschter Einreisestempel befand.

