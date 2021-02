Pedelec-Fahrer bei Unfall in Gelsenkirchen schwer verletzt

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein Pedelec-Fahrer ist in Gelsenkirchen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Gelsenkirchener kam stationär ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall im Gelsenkirchener Stadtsüden wurde am Dienstag, 23. Februar, ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Gelsenkirchener will mit dem Pedelec die Straßenseite wechseln und kracht mit Auto zusammen

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 6.54 Uhr per Notruf zur Virchowstraße in Ückendorf gerufen. Dort ist der 56 Jahre alte Gelsenkirchener zuvor auf der Stichstraße von der Hattinger Straße in Richtung Virchowstraße unterwegs gewesen, als ihm eine 32-jährige Autofahrerin entgegenkam.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Beim Versuch, die Straßenseite zu wechseln, stieß der Pedelec-Fahrer mit dem Auto der Gelsenkirchenerin frontal zusammen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!