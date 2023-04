Party eskaliert: Polizei setzt Schlagstöcke und Spray ein

In Gelsenkirchen ist eine nächtliche Party eskaliert. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Beamte wurden angegriffen.

Gelsenkirchen-Schalke. Schlagstock- und Pfeffersprayeinsatz in Schalke: Eine nächtliche Party rief die Polizei auf den Plan. Warum die Lage eskalierte.

Ein Polizeieinsatz wegen einer überlauten Party nachts in Schalke endete mit dem Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray. Drei Männer kamen in Gewahrsam, eine Beamtin wurde leicht verletzt.

Polizisten in Schalke mit Gläsern beworfen – Kräfte zücken Pfefferspray und Schlagstöcke

Die Einsatzkräfte wurden nach Behördenangaben wegen nächtlicher Ruhestörung in der Nacht zu Mittwoch, 11./12. April, gegen 1.30 Uhr an die Grenzstraße im Stadtteil Schalke gerufen. Die Beamten forderten den Wohnungsinhaber auf, die Lautstärke seiner Feier zu reduzieren. Doch der 22-jährige Gelsenkirchener war alles andere als einsichtig und machte keinerlei Anstalten, auf seine „über zehn Gäste“ mäßigend einzuwirken, so ein Behördensprecher.

Weil eine Party in Gelsenkirchen aus dem Ruder lief, setzte die Polizei auch Pfefferspray (Symbolbild) ein. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Daraufhin sollte die Feier aufgelöst werden, doch die Partygäste weigerten sich, die Wohnung zu verlassen. Stattdessen wurden sie aggressiv. Ein 28-jähriger Gelsenkirchener ging erhobenen Fäusten drohend auf die Beamten zu, die Pfefferspray einsetzten, um einen Angriff zu verhindern.

Prompt solidarisierten sich die Partygäste mit dem Angreifer. Gläser flogen in Richtung der Polizistinnen und Polizisten. Die Beamten reagierten darauf laut Polizeipräsidium mit dem weiteren Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken, um die „Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen“.

Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Drei Männer, darunter der Wohnungsinhaber, sowie zwei Gäste (28, 41) aus Duisburg und Gelsenkirchen verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam, ihnen wurden Blutproben entnommen. Verfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sind eingeleitet worden.

