Gelsenkirchen. Mehr Platz und Corona-Schutz müssen her. In Gelsenkirchen wird der Ratssaal umgebaut. So soll es für künftig 88 Stadtverordnete sicher werden.

Repräsentativ, weitläufig, luftig, licht: Der Ratssaal im Hans-Sachs-Haus steht schon rein baulich für Offenheit und Transparenz, untermauert architektonisch die demokratischen Ansprüche an ein Lokalparlament. Allein – mit der Weitläufigkeit ist es nicht mehr so weit her. Es wird eng im Hohen Haus: 88 Stadtverordnete statt bislang 66 gilt es in der neuen Ratsperiode unterzubringen, und das auch noch unter Corona-Schutzbedingungen. Da wird der Platz knapp. Distanz wahren und dennoch Zusammenrücken ist angesagt...

Gelsenkirchener Ratssaal mit Platz für 88 Stadtverordnete

Der erste Eindruck: Acrylglas, wohin man blickt. An jedem Platz eine U-förmige Kunststoffbox, die Stadtverordnete zu den Seiten und nach vorne abschirmt. Parlamentarier hinter Plastik. Etliche Exemplare wurden bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr aufgestellt. Nun wurde nachgeordert. 36 weitere Schutzscheiben gegen Tröpfcheninfektion aus farblosem Acrylglas wurden bestellt. Damit stehen im Ratssaal jetzt insgesamt 103 Kunststofftrennboxen. Auch die Sitzungszimmer im Hans-Sachs-Haus, regelmäßig Tagungsort für Ausschüsse, wurden mit weiteren Trennscheiben versehen. 148 sind es nun insgesamt.

Mit der Erweiterung der Sprechstellen allein war es nicht getan

Ringförmig angeordnet sind im Ratssaal die Sitzplätze und Tische. Bisher wurde der äußere Ring von der Verwaltung genutzt. Diese Plätze wurden nun für weitere Stadtverordnete aufgerüstet und mit Medientechnik ausgestattet. Mit der Erweiterung der Sprechstellen allein war es nicht getan. Die Funktechnik, 2013 im Zuge des Rathausneubaus hinter der Denkmalfassade von 1927 eingebaut, war störanfällig. Sie wurde ausgetauscht. Kostenpunkt: rund 125.000 Euro.

Um weitere Ratsfrauen und -herren in den vorderen Möbelringen unterbringen zu können, wurden zudem die Abstände zu den Plätzen der Beigeordneten und Bürgermeister sowie den übrigen Verwaltungsplätzen verkürzt. Mitarbeiter des Hauses, die zu bestimmten Tagesordnungspunkten berichten sollen, hatten bislang einen Sitzplatz im Saal. Demnächst werden sie jeweils zu den entsprechenden Tagesordnungspunkten aus ihren Büros hinzugeholt.

Neue Technik mit Strom- und Datenanschluss sowie Mikrofonen

Die Möbel müssen nachdunkeln Noch sind leichte Farbunterschiede zu den jüngsten Einbauten zu erkennen. „Die dauerhafte Belichtung der Möbel hat zu einem Nachdunkeln der älteren Furnierflächen geführt. Dieser Effekt wird sich jedoch im Laufe der Zeit auch bei den ergänzten Möbelteilen einstellen, so das langfristig kein Farbunterschied zwischen den einzelnen Möbelteilen mehr zu erkennen sein wird“, rechnet man im Haus mit einem einheitlichen Look. Die endgültige Herrichtung der Sitzordnung soll noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Eine Scheibe gegen Tröpfcheninfektion kostet je nach Größe und Form zwischen 40 und 139 Euro brutto.

Aus amerikanischer Kirsche sind die Möbel und Wandverkleidungen sowie die Holztüren im Ratssaal gefertigt. Bei der Grundausstattung nach der Generalsanierung war die Stadt als Bauherr weitsichtig: „Der zusätzliche Möbelbedarf konnte vollständig aus Reservebauteilen der Erstausstattung des Ratssaals durch Um- und Anbau gestaltet werden. Nur in den zusätzlichen Stadtverordnetenplätzen im vierten Ring mussten zusätzliche Ausschnitte in den Tischplatten angelegt werden, in die auch zusätzliche neue Technik mit Strom- und Datenanschluss sowie Mikrofonen eingebaut wurde“, erklärt Stadtsprecher Martin Schulmann. Langfristig werden einzelne Bauteile aus optischen Gründen und zur besseren Kabeldurchführung später noch ersetzt. Mit bislang 4000 Euro fallen die Kosten für den Umbau der Möblierung entsprechend günstig aus.

Ratssaal im Hans-Sachs-Haus wird lediglich maschinell belüftet

Der Ratssaal ist wie alle weiteren Räume im Hans-Sachs-Haus lediglich maschinell belüftet, eine Klimatisierung erfolgt nicht. „Filter sind vorhanden und müssen nicht nachgerüstet werden. Die ständige Frischluftzufuhr und das vorhandene Hygienekonzept sorgen nach Auffassung des Gesundheitsamtes und der Bauverwaltung für einen ausreichenden Infektionsschutz“, stellt die Fachverwaltung fest.