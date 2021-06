Parkplatz-Streit: Gelsenkirchener droht Nachbarn mit Axt

Gelsenkirchen. Ein Streit um einen Parkplatz in der Feldmark eskalierte: Ein 41-jähriger Gelsenkirchener drohte damit, seinen Nachbar mit einer Axt zu verletzen.

Wenn der Streit um einen Parkplatz ausartet: Ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener hat am vergangenen Samstagabend (26. Juni) um 18 Uhr seinem Nachbarn mit einer Axt in der Hand gedroht. Nach Angaben der Polizei ging es bei dem lautstarken Streit um einen Parkplatz in der Katernberger Straße in der Feldmark.

Als die Polizei eintraf, stellte sie die Axt sicher. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann sei dann positiv gewesen. Die Beamten brachten den Beschuldigten zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen