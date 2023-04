Panne bei Abiturauftakt: Schulen können Aufgaben nicht laden

Beim Auftakt zu den Abiturprüfungen 2023 gab es eine Panne: Viele Schulen in Gelsenkirchen und in ganz NRW konnten die Aufgaben nicht vom Server des Ministeriums laden.

Gelsenkirchen. Panne beim Auftakt zu den Abiturprüfungen 2023 am Mittwoch: Viele Schulen in Gelsenkirchen und ganz NRW konnten die Aufgaben nicht herunterladen.

Das Abitur 2023 startete mit einer NRW-weiten Panne, die sich auch auf Gelsenkirchener Schulen auswirkte: Zahlreiche Schulleitungen verbrachten den Dienstagnachmittag vor den Rechnern mit dem Versuch, die Zentralen Abiturprüfungsaufgaben für die Fächer Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik herunterzuladen. Mittags war es einigen Schulen noch gelungen, am Nachmittag dann war der Server des Ministeriums nicht erreichbar.

Die Schulen wurden von Stunde zu Stunde vertröstet. Bis 18.30 Uhr soll eine endgültige Entscheidung getroffen werden, ob die Zentralen Prüfungen am Mittwoch starten können oder nicht. Da es sich um zentrale Aufgaben handelt, ist ein Auftakt nur möglich, wenn die Aufgaben auch überall zur Verfügung stehen. Besonders schwierig wird es für die Schulen, weil am Mittwoch Prüfungen in Leistungs- und Grundkursen in naturwissenschaftlichen Fächern anstehen, für die es zum Teil auch Vorbereitungen in Form von Versuchsaufbauten bedarf.

Während in Gelsenkirchen Frank Kaupert als Leiter des Gauß-Gymnasiums am späten Nachmittag auf Nachfrage erfolgreiches Laden verkündet, bemühten sich noch um 17.30 Uhr mehrere Schulen – darunter die Gesamtschulen Buer-Mitte, Horst und die Gesamtschule Ückendorf – vergeblich darum, die Aufgaben vom Server zu laden. Michael Scharnowski, Leiter des Leibniz-Gymnasiums, gelang es mit beharrlichen Versuchen im Zwei-Minuten-Takt bereits am Nachmittag, die Aufgaben zu laden. Achim Elvert an der Gesamtschule Ückendorf, der bereits um 12 Uhr zum frühestmöglichen Zeitpunkt den ersten Versuch gestartet hatte, blieb erfolglos.

