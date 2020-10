Overwegstraße wird in Schalke für zwei Wochen Großbaustelle

Die Straßenoberfläche der Overwegstraße wirtd in den Herbstferien erneuert. Arbeiten stehen auch an der Kreuzung und im Bereich der Gewerkenstraße an. Die Einmündung zur Herzogstraße wird für zwei Tage voll gesperrt.

Die Warnbaken stehen bereits in Reih’ und Glied am Straßenrand und künden von anstehenden Arbeiten: Die Oberflächenerneuerung der Overwegstraße steht in den Herbstferien an – Auswirkungen auf den Verkehr inklusive.

Gelsenkirchener Verwaltung rechnet mit zwei Wochen Bauzeit

Die Fahrbahn der Overwegstraße weist in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Horst von der Grenzstraße bis über die Einmündung der Gewerkenstraße hinaus Oberflächenschäden auf. „Die Fahrbahndecke und die Entwässerungseinrichtungen werden in den Herbstferien im erforderlichen Umfang instandgesetzt“, so ein Pressesprecher der Stadt. Zunächst wird die Overwegstraße zwischen Grenzstraße und der Grillostraße erneuert. Ab Sonntag, 11. Oktober, wird der Verkehr deshalb in diesem Bereich über die Gegenfahrbahn geleitet. Es steht dann für jede Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Parallel hierzu, so die Bauplanung, werden auf der Overwegstraße in Fahrtrichtung Zentrum im Bereich der Einmündung Gewerkenstraße weitere Fahrbahnschäden beseitigt. Hier steht in Fahrtrichtung Zentrum dann nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die westliche Einmündung der Gewerkenstraße zur Herzogstraße wird für zwei Tage voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Diese Arbeiten beginnen am 12. Oktober.

Der Verkehr wird einspurig durch die Baustelle geführt

Im Anschluss wird die Fahrbahndecke zwischen der Grillostraße und der Total-Tankstelle erneuert. Der Verkehr wird ebenfalls über die Gegenfahrbahn geleitet. Die östliche Einmündung der Gewerkenstraße zur Kurt-Schumacher-Straße wird dann voll gesperrt, zeitgleich wird die Overwegstraße Richtung Zentrum erneuert. Der Verkehr wird hier ebenfalls einspurig geführt. Die Arbeiten sollen zum Ende der Herbstferien abgeschlossen werden.