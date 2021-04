Osterpräsent: 500 Euro für Gelsenkirchener Malteserschule

Schülersprecherin Sevda Kurtic (M.) nahm einen Scheck in Höhe von 500 Euro von den Soroptimistinnen Maegie Koreen und Dr. Rosmarie Kötter entgegen.

Gelsenkirchen-Neustadt. Die Gelsenkirchener Malteserschule hat als Ostergeschenk eine 500-Euro-Spende bekommen. Wofür das Geld der Soroptimistinnen verwendet wird.

Ein frühes Ostergeschenk überreichten noch vor den Ferien Maegie Koreen und Dr. Rosmarie Kötter der Gelsenkirchener Malteserschule in Form eines Schecks in Höhe von 500 Euro von den Soroptimistinnen - der Verein unterstützt seit vielen Jahren die schulische Arbeit finanziell.

Geld für Gelsenkirchener Malteserschule fließt in Berufsvorbereitungsprojekt

Schülersprecherin Sevda Kurtic nahm den Scheck stellvertretend entgegen und erklärte, wofür das Geld genutzt werden soll. „Da es in diesen Zeiten schwierig ist, in der Oberstufe ein Praktikum durchzuführen, soll es ein ganz besonderes Projekt zur Berufsvorbereitung geben.“ In zwei Projektwochen vor den Sommerferien soll es verschiedene Angebote zur Berufsvorbereitung geben.

Unter dem Titel „BoP“ (Berufsvorbereitung ohne Praktikum) sollen „die Schulflure, der Schulhof und der Schulgarten umgestaltet werden, es wird ein Catering geben, dazu soll erstmals auch eine Schulzeitung entstehen“. Neben diesen ersten kreativen Ideen werden sich auch Kooperationspartner an diesem Projekt beteiligen.

