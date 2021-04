Ostermarschierer machen Sonntag Station in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen/Rhein Ruhr. Am Ostersonntag macht der Ostermarsch mit seiner Fahrraddemo Station im Gelsenkirchener Stadtgarten. Thema hier ist soziale Abrüstung.

Trotz Pandemie: Auch in diesem Jahr ruft die Friedensbewegung zum Ostermarsch Rhein Ruhr und macht am Ostersonntag Station im Gelsenkirchener Stadtgarten. Im Wahljahr 2021 geht es den Aktivisten vor allem um die Umsetzung des Atomwaffenverbots, Abrüstung und Klimaschutz. Ein Argument: Die Pandemie mache deutlich, wohin falsches staatliches Handeln zu Lasten der Bevölkerung führt: Während der Militäretat 2020 auf über 45 Milliarden Euro erhöht wurde, waren für die Gesundheit zunächst nur 15 Milliarden vorgesehen. Trotz durch Corona besonders deutlich gewordener fehlender Mittel für Gesundheit und Bildung fordern Militärs und Politiker weiter die Steigerung der Militärausgaben.

Kundgebung mit der Schalker Faninitiative zum Thema soziale Abrüstung

Die Fahrraddemonstration startet am heutigen Karfreitag in Gronau und macht am Sonntag, 4. April, aus Essen kommend gegen 11.30 Uhr Zwischenstation am Mahnmal im Stadtgarten für eine Kundgebung – unter Einhaltung der Hygieneregeln mit Abstand, versteht sich. Dr. Susanne Franke vom Schalker Faninitiative e.V. wird bei der Kundgebung über soziale Abrüstung sprechen und Veränderungen in der Gesellschaft sowie Möglichkeiten, Diskriminierungen entgegen zu wirken. Begleitet wird die Kundgebung mit Musik von Norbert Labatzki.

Die Abschlusskundgebung soll auch in diesem Jahr um 15 Uhr auf dem Hansaplatz in Dortmund stattfinden.

