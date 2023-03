Osterferien: Darum schließt Gelsenkirchens Sport-Paradies

Gelsenkirchen-Erle. Das Sport-Paradies in Gelsenkirchen-Erle bleibt in den Osterferien geschlossen. Das sind die Gründe. Und: Ende April wird dort richtig gefeiert.

Kein Schwimmen in den Ferien: Das Erler Sport-Paradies muss aufgrund von wichtigen Wartungs- und Reparaturarbeiten am Hubboden des Wellenbeckens in den Osterferien geschlossen bleiben. Am Sonntag, 2. April, ist der letzte Badetag, dann schließt das Bad bereits um 19 Uhr bis voraussichtlich zum 16. April. Wann genau die Reparaturen beendet sind, erfahren die Gäste über die Social-Media-Kanäle des Bads.

In den Osterferien: Gelsenkirchener Sport-Paradies muss geschlossen werden

Ende April gibt’s im Sport-Paradies eine große Party: Am Sonntag, 30. April, findet dort von 13 bis 18 Uhr eine große Indoor-Fun Eventparty mit vielen Attraktionen für verschiedene Altersklassen statt. Das Team von „H2O fun events“ will dann allen kleinen und größeren Gästen mit Musik, einem abwechslungsreichen Aquatrack und Spielen einen besonderen Tag bereiten. Die große Poolparty ist im Eintrittspreis für das Badeparadies enthalten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter sport-paradies.de.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen