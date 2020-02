Sturmwarnung Orkantief: Gelsenkirchener Schulen bleiben am Montag dicht

Gelsenkirchen. Orkanwarnung: Montag bleiben alle Schulen in Gelsenkirchen geschlossen. Die Stadt als Schulträger setzt auf Sicherheit. Die Kitas haben geöffnet.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist mit schweren Sturmböen oder Orkan zu rechnen. Das Tief „Sabine“ rast auf Deutschland zu, erwartet werden ab Sonntag Böen mit Windstärke zwölf. Die Schulleitungen der Gelsenkirchener Gymnasien haben sich Freitag zusammengesetzt und vorsorglich beschlossen, dass Montag ihre Schulen geschlossen bleiben werden. Damit schlossen sie sich der Empfehlung des NRW-Schulministeriums an. Die Stadtverwaltung hat umgehend nachgezogen und setzt ebenfalls auf Sicherheit: Am Montag, 10. Februar, wird es keinen Unterricht geben. Alle Gelsenkirchener Schulen von der Grundschule bis zum Berufskolleg bleiben dicht.

Einheitliche Regelung für alle Gelsenkirchener Schulen

Die Entscheidung des Schulträgers fiel Freitagnachmittag, auch weil es eine einheitliche Regelung für alle Schulen der Stadt geben sollte. Die Schulen nutzten umgehend alle Informationskanäle, um die Eltern rechtzeitig zu informieren.

Die Stadt Gelsenkirchen hat die Schulleitungen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein „Notdienst“ in den Schulen für die Schülerinnen und Schüler, die dennoch zur Schule kommen, gewährleistet sein muss. Kindertagesstätten werden Montag allerdings geöffnet sein, auch weil für viele Eltern kurzfristig eine alternative Kinderbetreuung nicht zu organisieren gewesen wäre. „Die Entscheidung fällen natürlich die Eltern, ob sie ihre Kinder in die Einrichtungen bringen“, so der Gelsenkirchener Stadtsprecher Martin Schulmann.