Omnibus für direkte Demokratie kommt nach Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Eine Initiative macht sich für Volksabstimmungen stark: Der Omnibus für direkte Demokratie steht am Montag und Dienstag Gelsenkirchen.

Der Omnibus für direkte Demokratie hält von Montag (21. Juni) bis Dienstag (22. Juni) auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen. Dabei handelt es sich um eine Aktion aus der Kunstszene, die auf den Künstler Joseph Beuys zurückgeht – und seit 30 Jahren in Deutschland und Europa für die Ideen einer direkteren Demokratie unterwegs ist.

So setzen sich die Initiatoren nach eigener Auskunft für bundesweite Volksabstimmungen ein. Sie hätten dem Bundestag „immer wieder“ gemeinsam mit einem großen Bündnis Hunderttausende Unterschriften vorgelegt, um Volksabstimmungen gesetzlich verankern zu lassen, ohne Erfolg.

Diese Themen stehen zur Abstimmung

Nun haben die Macher zur Bundestagswahl eine selbstorganisierte Volksabstimmung ins Leben gerufen, über die sich die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener an zwei Tagen informieren können. Die Themen der Abstimmung: Klimawende, bundesweite Volksabstimmung, Organspende, keine Profite mit Krankenhäusern.

Alle Personen ab 16 Jahren können sich an der Abstimmung beteiligen und am Omnibus zwischen 10 Uhr und 18 Uhr in den entsprechenden Listen eintragen. Es handelt sich um eine reine Briefabstimmung. Die Unterlagen werden per Post verschickt. Bereits über 190.000 Menschen hätten sich angemeldet, heißt es von den Initiatoren.

