Olé-Party-Finale soll im Oktober auf Schalke stattfinden

Die Schlagersängerin Mia Julia - hier bei einem Auftritt im Sommer 2020 - ist der Haupt-Act beim Finale der Olé-Party-Tour am 9. Oktober auf Schalke. Der Veranstalter ist zuversichtlich, dass das Schlagerfestival stattfinden kann.

Gelsenkirchen-Erle. Olé-Party auf Schalke: Am 9. Oktober dieses Jahres soll das Finale der Schlager-Party-Tour in der Veltins-Arena über die Bühne gehen.

Wegen der anhaltenden Covid-19-Pandemie sind weiterhin keine Großveranstaltungen möglich. Die bereits von 2020 auf 2021 verlegten Termine für die populäre Olé-Tour in Deutschland, ein Schlagerfestival, ist davon auch betroffen. Der Veranstalter ist allerdings optimistisch, dass das Finale der Olé-Tour 2021 in der Gelsenkirchener Veltins-Arena stattfinden kann.

Stargäste in der Veltins-Arena: Mia Julia, Stereoact, Giovanni Zarrella und Mickie Krause

„Olé auf Schalke findet wieder als großes Finale in der Veltins-Arena auf Schalke am 9. Oktober 2021 statt“, teilte der Veranstalter, die Hockey Park Betriebs GmbH & Co. KG, schriftlich mit. Für das Schlusskonzert auf Schalke - Einlass ist um 12 Uhr - werden eine ganze Reihe von Schlagerstars und Sternchen angekündigt. Unter anderem mit dabei sind die „Topacts“ Mia Julia, Stereoact, Giovanni Zarrella und Mickie Krause. Tickets und Informationen sind auf www.oleparty.de zu finden.

In der Vergangenheit strömten bis zu 40.000 Besucher in die Arena auf Schalke. Welches Veranstaltungskonzept in Anbetracht der Corona-Pandemie zugrunde liegt, darüber machte der Veranstalter keine Angaben.

Wegen des Verbots von Großveranstaltungen wird ein Teil der Olé-Festivals umorganisiert und an die „Strandkorb Open Air Deutschlandtour 2021“ angeschlossen. Das sind Veranstaltungen in abgespeckter Form. Halt macht die Olé-Party in St. Wendel, Augsburg, Regensburg, Rosenheim, Mönchengladbach, Nürnberg und Zweibrücken. „Hier wird mit einer Kapazität von 1000 bis 3000 Besuchern pro Stadt aus Strandkörben heraus gefeiert, alles natürlich im Einklang mit der dann geltenden SARS-CoV2- Infektionsschutzverordnung“, wie die Organisatoren versichern. Infos dazu gibt es auf www.strandkorb-openair.de.