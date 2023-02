Gastronomie „Officina“ in Gelsenkirchen-Buer: Keine Öffnung in Sicht

Gelsenkirchen-Buer. Auch im Januar blieben die Türen des Restaurants „Officina“ in Gelsenkirchen-Buer geschlossen. Wann sie sich öffnen, steht in den Sternen.

Beim Thema Immobilien gibt es bekanntlich drei entscheidende Faktoren, und die lauten „Lage, Lage und Lage“. Viel besser als die „Officina“ kann ein Restaurant eigentlich nicht liegen: Mitten in Gelsenkirchen-Buer, an der Kulturmeile nahe der Schauburg und dem Museum, in einem bildschönen Gebäude, mit einem einladenden Außenbereich unter alten Kastanien. Doch die Officina ist seit dem Corona-Lockdown geschlossen.

Dabei hatte es zuletzt noch so ausgesehen, als stünde eine Wiedereröffnung kurz bevor. Am und im Haus wurde gearbeitet, die Lichter waren an, das Dach wurde mit Hochdruckreinigern bearbeitet. Doch die Öffnung lässt weiterhin auf sich warten. Im Oktober vergangenen Jahres hatte sich Martin Brandenburg, Verwaltungsleiter bei der Betreibergesellschaft GMG, noch optimistisch gezeigt, im November öffnen zu können – bekanntlich haben sich diese Hoffnungen nicht erfüllt.

Das steht auf der Internetseite des Gelsenkirchener Restaurants

Die GMG – Gastronomie Management Gianetti GmbH – aus Essen besitzt mehrere Restaurants im ganzen Ruhrgebiet. Prunkstück in dieser Sammlung ist sicherlich das „Casino Zollverein“, das Restaurant auf dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen; aber auch weitere, durchaus gehobene Gastrobetriebe in Essen gehören dazu, unter anderem auch ein weiteres Lokal unter dem Namen „Officina“ in Essen-Bredeney. Auf der Internetseite der GMG ist die Buersche Officina nach wie vor aufgelistet, auch mit Link zur entsprechenden Website. Dort sieht der Besucher statt Speisekarte und Infos zu Öffnungszeiten lediglich ein Schild, auf dem „Coming soon...“ steht, sowie der Hinweis in italienischer Sprache, dass das Restaurant „wegen des Lockdowns“ noch geschlossen sei.

Im Sommer 2021 hatte Verwaltungsleiter Martin Brandenburg noch bekräftigt, am Standort bleiben zu wollen. Der damalige Grund, warum das Restaurant geschlossen bleibt: „Wir haben zurzeit enorme Schwierigkeiten, Personal zu finden“, sagte er 2021. „Wir suchen händeringend – aber bevor wir nicht unsere Mannschaft für die ,Officina’ beisammen haben, bleibt das Lokal noch geschlossen.“

Wirtschaftsförderung sähe das Restaurant gerne offen

Den gleichen Grund führte er im April 2022 an – und präzisierte damals, dass es schwierig sei, einen guten Koch zu finden. Ende Oktober teilte Brandenburg dann auf erneute Anfrage dieser Redaktion mit, dass man „noch immer auf der Suche nach geeigneten Unterkünften“ für das Personal sei. Eine Anfrage in dieser Woche blieb unbeantwortet.

Im vergangenen Frühjahr hatte sich auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen zu der Situation geäußert. Mit Bedauern sehe man, dass ein Restaurant in so einer prestigeträchtigen Lage derzeit brach läge, hatte Wirtschaftsförderer Bernd Gebert damals gegenüber dieser Redaktion gesagt, es habe auch Gespräche mit der Betreibergesellschaft über eine mögliche Untervermietung durch die Stadt gegeben. Einer der Interessenten für die Immobilie sei ein Sternekoch gewesen, der im Rahmen des „Sofortprogramms Innenstadt“ die Möglichkeit gesehen habe, in Gelsenkirchen ein Restaurant zu eröffnen. Dabei sei die Immobilie an der Horster Straße einer der potenziellen Standorte gewesen, über die gesprochen wurde.

Die GMG hatte diesen Plänen allerdings eine Absage erteilt. „Es bleibt dabei, dass wir das Restaurant selbst betreiben wollen“, hatte Brandenburg damals gesagt. Wann das wieder so sein wird, bleibt aber weiter offen.

