Offene Kirche Schalke macht auch an Zweitliga-Spieltagen auf

Archivbild: Seit Jahren ist die St. Joseph-Kirche an Spieltagen eine Anlaufstelle für Besucher der Heimspiele des FC Schalke 04. Das wird auch in Liga zwei so bleiben.

Gelsenkirchen-Schalke. Vieles wird in der 2. Bundesliga anders sein, die Offene Kirche Schalke jedoch bleibt den S04-Fans erhalten. Das vermeldete das Bistum Essen.

Beistand von oben, den hätte der FC Schalke 04 in der laufenden Bundesliga-Saison bitter nötig gehabt. Eine Saison zum Vergessen endet für die Knappen mit dem Gang in die zweite Liga. Zur neuen Runde wird sich für die Fans einiges verändern, was jedoch bleibt: die Offene Schalke-Kirche.

Auch eine Spielklasse tiefer wird die St. Joseph-Kirche an Spieltagen ihre Pforten öffnen, gab das Bistum Essen bekannt. Vor dem Anpfiff können Schalker in der Pfarrkirche, die auf der Grillostraße liegt, einen Moment der Besinnung suchen.

Gelsenkirchen: Schalke-Kirche öffnet seit achteinhalb Jahren für Fußballfans

Seit achteinhalb Jahren bietet das Team der Pfarrei um Gemeindereferentin Christiane Rother sowie Pfarrer und Initiator Ingo Mattauch die Offene Stunde vor den Partien in der Arena an. „Viele tanken hier noch einmal Ruhe und Kraft, bevor es im Stadion richtig laut wird“, erklärt Rother auf der Website des Bistums Essen.

Dem gesamten Team der Kirche sei demnach schnell klar gewesen, die Offene Kirche ungeachtet des Abstiegs weiterhin öffnen zu wollen – wenngleich veränderte Arbeitszeiten auf die Beteiligten zukommen.

In der neuen Spielklasse werden die Partien nämlich freitags bereits um 18.30 Uhr angepfiffen. Hinzu kommen Partien am Samstag- (13 Uhr) sowie Sonntagmittag (13.30 Uhr). Sogar montagabends (20.30 Uhr) wird im Unterhaus gespielt. Das scheint kein Problem für Rother, Mattauch und Co. zu sein: Bei den späten Spielen am Montagabend könne es schwierig werden, „aber am Samstag sind wir dafür früher fertig“, wurden sie auf der Website des Bistums zitiert.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen