Offene Kirche in Gelsenkirchen-Schalke findet wieder statt

Eine Kirche in Blau-Weiß: Ab 26. September ist die Pfarrkirche St. Joseph an den Heimspieltagen von Schalke 09 wieder für Besucher geöffnet.

Gelsenkirchen-Schalke. Mit dem ersten Heimspiel von Schalke 04 öffnet die Pfarrkirche St. Joseph ihre Türen. Auf Wunsch zeigt das Team das berühmte Fußballfenster.

„Vorm Spiel is inne Kirche“ heißt es ab dem 26. September: Am Heimspieltag von Schalke 04 findet die Offene Kirche der Pfarrkirche St. Joseph nach längerer Pause wieder statt. Um 14 Uhr geht es los. Bis etwa eine halbe Stunde vor Spielbeginn bleibt die Kirche in Schalke für Fußballfans, Betende und Neugierige, die die Atmosphäre in der Kirche genießen wollen, geöffnet.

Auf Wunsch zeigen die Teammitglieder das weltberühmte Fußballfenster und erzählen etwas zu den anderen Kirchenfenstern, die Bezüge zum Stadtteil und zur Stadt haben. Blau-weiße Kerzen liegen zum Anzünden bereit. Alle Besucher werden gebeten, eine Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen und sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten.

Neue Ehrenamtliche für das Team der Offenen Kirche werden gesucht

Die nächsten Termine für die Offene Kirche Schalke sind Samstag, 26. September, von 14-18 Uhr, Sonntag, 18. Oktober, von 14-18 Uhr, und Samstag, 21. November, von 11-15 Uhr. Wer Interesse hat, selbst Teil des Teams zu werden, kann am Heimspieltag vorbeikommen und sich bei Regina Hölscher-Christ oder den Seelsorgern Ingo Mattauch oder Christiane Rother melden.