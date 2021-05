Mehr Geld für die offene Jugendarbeit – unser Archivbild zeigt eine Spunk-Aktion – soll es laut SPD. Die Anpassung der Mittel steht auf dem Programm des nächsten Fachausschusses. in dieser Woche.

Neue Regelung Offene Jugendarbeit in Gelsenkirchen erhält mehr Geld

Gelsenkirchen. Mehr Geld für die offene Jugendarbeit in Gelsenkirchen: Sie wird künftig zusätzlich 14.000 Euro mehr zur Verfügung haben.

Die Mittel für die offene Jugendarbeit in Gelsenkirchen werden zukünftig regelmäßig steigen. So wurde mit Beschluss des Haushaltes für 2021 die Dynamisierung der Mittel für die Träger der offenen Jugendarbeit und der offenen Tür auf den Weg gebracht. Dies war von SPD und CDU in die Wege geleitet worden.

Daher stehe in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familien (Jugendhilfeausschuss) die Anpassung der Mittel zur Abfederung der Kostensteigerung für die Träger der Beschlussfassung auf der Tagesordnung. 14.000 Euro zusätzlich stehen zur Verfügung.

SPD-Frau Ossowski lobt: Jugendarbeit suche nach „innovativen Lösungen, um Kinder und Jugendliche aufzufangen“

„Wir wollen sicherstellen, dass die Träger Planungs- und Finanzierungssicherheit erhalten und nicht ständig überlegen müssen, inwieweit sie Personal, Räume und Infrastruktur noch halten können. Alle vorhandenen Einrichtungen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Stärkung der Bildungslandschaft und zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen“, so Silke Ossowski, die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. „Selbst in der aktuellen Coronapandemie suchen sie nach innovativen Lösungen, um Kinder und Jugendliche aufzufangen.“

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen