Offenbachs Orpheus in konzertanter Fassung im Musiktheater

Gelsenkirchen. Im Musiktheater feiert Jacques Offenbachs satirische Operette Premiere. Als „Jupiter“ kehrt Bass Joachim Gabriel Maaß zurück nach Gelsenkirchen.

Bei der Eröffnungsgala zum Start in die neue Spielzeit gab es Mitte September – nach langer Corona-Zwangspause wieder vor größerem Live-Publikum – bereits eine Kostprobe von dem, was das Publikum am Samstag, 30. Oktober, 19.30 Uhr, erwartet: Die Premiere von „Orpheus in der Unterwelt“ im Musiktheater im Revier. Jacques Offenbachs satirische Operette wird im großen Haus in konzertanter Fassung aufgeführt.

Orpheus-Kostprobe bei der Eröffnungsgala im Gelsenkirchener Musiktheater

Offenbachs Opéra bouffe avancierte mit ihrer Parodie auf die politischen Verhältnisse im Frankreich des Zweiten Kaiserreichs, den Karikaturen mythologischer Figuren und der Bloßstellung gesellschaftlicher Doppelmoral nach der Uraufführung 1858 in Paris zum Welterfolg. Die Ouvertüre interpretierte die Neue Philharmonie Westfalen unter Leitung von Giuliano Betta bereits bei der Gala im Musiktheater effektvoll und mit spielfreudiger Leichtigkeit. Die Musikalische Leitung bei der Premiere hat Rasmus Baumann. Mitwirken werden Mitglieder des NRW Opernstudios und der MiR Opernchor.

Bass Joachim Gabriel Maaß kehrt nach seinem Bühnenabschied ans MiR zurück

„Das Stück zeigt, dass Frauen sich nicht alles bieten lassen“, moderierte Generalintendant Michael Schulz „Orpheus“ bei der MiR-Gala an. In der Tat: Die konzertante Aufführung übergibt das Zepter den Frauen im Stück, das die griechische Sage von Orpheus und Eurydike persifliert, deren Affären und Streitigkeiten den gemeinsamen Ehealltag prägen, in den sich plötzlich – liebestoll, machtgierig und verschlagen – die Götter einmischen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Im Spielplan stehen fünf Aufführungen von „Orpheus in der Unterwelt“. Eingerichtet haben die Operette Kristina Franz und Dramaturgin Anna-Maria Polke. Für Orpheus kehrt Bass Joachim Gabriel Maaß, der gerade erst seinen Bühnenabschied nahm, als Jupiter zurück ans Musiktheater im Revier. Wie zuletzt als Theophil in „Frau Luna“ wird Maaß „auch hier wieder seinen für die Operette unerlässlichen Charme und Esprit versprühen“, so die Ankündigung aus dem Opernhaus. Die Opernstudio NRW-Mitglieder Margot Genet (Eurydike) und Christopher Hochstuhl (Orpheus) geben in „Orpheus in der Unterwelt“ ihre Debüts im Großen Haus des MiR.

Premiere: 30. Oktober, 19.30 Uhr, Großes Haus,Musiktheater im Revier. Weitere Vorstellungen: 7. und 27. November, 12. und 31. Dezember.

Karten an der Theaterkasse, 0209 4097 200; E-Mail: theaterkasse@musiktheater-im-revier.de

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen