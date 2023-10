ÖPNV: Busse als Ersatzverkehr auf Straßenbahn-Linie 302

Statt Straßenbahnen fahren auf einem Teilstück der Linie 302 in Gelsenkirchen an den kommenden Abenden Ersatzbusse.

Gelsenkirchen. In den nächsten Tagen fahren auf einer Teilstrecke der Straßenbahn-Linie 302 in den Abendstunden Busse als Ersatzverkehr. Das sind die Gründe.

Auf die Nutzer der Straßenbahnlinie 302 kommen in nächster Zeit kleinere Unannehmlichkeiten zu: Denn wegen Bauarbeiten auf der Strecke müssen an mehreren Abenden Ersatzbusse statt Bahnen fahren. Das teilte der Nahverkehrsanbieter Bogestra mit. Und die Anwohner am Rande eines Teilstücks der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord müssen sich zudem auf Lärmbelästigung zu fortgeschrittener Stunde einstellen.

Gleisarbeiten zwischen Ernst-Kurzorra-Platz und Uferstraße

Laut Bogestra geht es bereits in der Nacht von diesem Sonntag auf Montag los. Ab 22 Uhr und bis zum Betriebsende werden zwischen den Haltestellen Ernst-Kuzorra-Platz und Buer Rathaus einige Busse als Schienenersatzverkehr im Einsatz sein. Ausschlaggebend dafür sind notwendig gewordene Gleisarbeiten auf dem Teilstück zwischen Ernst-Kuzorra-Platz und Stadthafen (Uferstraße). Diese Baumaßnahmen könnten nur in den Abend- und Nachtstunden stattfinden, so die Bogestra.

Der erste Bauabschnitt umfasst die Phase von Sonntagabend bis Freitag, 20. Oktober. Dann fahren jeweils ab 22 Uhr bis Betriebsende Busse statt Bahnen. Die Haltestellen der Straßenbahn werden dafür verlegt, in der Regel befinden sie sich in direkter Nähe am Fahrbahnrand.

Bogetra bittet Anwohner wegen Lärmbelästigung um Verständnis

Nach dem ersten Abschnitt folgt eine zweite Sperrung der Straßenbahnstrecke in der Nacht von Freitag auf Samstag, 27./28. Oktober. „Wir bitten die Anwohnenden um Verständnis und versuchen bei den Arbeiten, Lärm, Behinderungen und Unannehmlichkeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken“, schreibt die Bogestra in ihrer Presseinformation. Leider ließen sich bei den Arbeiten gewisse Geräusche nicht vermeiden.

Aber, Achtung! Die Busse des Ersatzverkehrs haben andere Fahrzeiten als die Bahnen. Die individuellen Verbindungen können bereits jetzt in der elektronischen Fahrplanauskunft auf www.bogestra.de oder in der App „Muttis eTarif“ abgerufen werden. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Beginn ihrer Reise über die geänderten Verbindungen zu informieren und mehr Zeit einzuplanen.

