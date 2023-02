Oblatenorden verlässt Gelsenkirchen nach 103 Jahren

Nach 103 Jahren verlässt der Oblatenorden den Standort an der Wanner Straße in Gelsenkirchen-Bulmke. Die ersten Brüder hatten einst einen alten Bauernhof gekauft und für ihre Zwecke umgebaut.

Gelsenkirchen-Bulmke. Gemeinschaft gibt Gelsenkirchener Kloster an der Wanner Straße aus Altersgründen auf. Katholiken in Bulmke verlieren damit eine weitere Kirche.

103 Jahre waren sie vor Ort, prägten das Glaubens- und Gemeindeleben in Bulmke und darüber hinaus. Nun haben die Oblaten ihren Abschied angekündigt: Im November verlassen die verbliebenen sieben Patres des Missionsordens Gelsenkirchen – „leider“ und „schweren Herzens“, wie es heißt.

Die Provinzleitung begründet den Schritt mit der Altersstruktur der Hausgemeinschaft im Kloster an der Wanner Straße 42: „Bis auf Pater Peter Eisenbart sind alle Mitglieder im Rentenalter. Von sieben Oblaten sind jeweils zwei älter als 90, 80 und 75 Jahre“, so die offizielle Begründung, die auch in den Gottesdiensten der Pfarrei St. Augustinus verlesen wurde.

Pläne, aus Gelsenkirchener Kloster internationalen Konvent zu machen, sind gescheitert

Die Kirche im Oblatenkloster in Gelsenkirchen-Bulmke hatte sich für viele Gläubige der Gemeinde Heilige Familie zur neuen Heimat entwickelt, nachdem ihr Gotteshaus im vergangenen Jahr aufgegeben worden war. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Da keine jüngeren Mitbrüder für Gelsenkirchen zu erwarten seien „und die Rahmenbedingungen vor Ort zunehmend schwieriger werden, ist dieser Schritt leider unvermeidlich.“ Was damit gemeint ist, erläutert Pater Werner Pieper (79) auf Nachfrage: „Wir wollten eigentlich eine internationale Gemeinschaft mit drei bis fünf Mitbrüdern aus anderen Ländern gründen, um in diesem interkulturellen Schmelztiegel Seelsorge in einem umfassenden Sinn zu betreiben in Richtung Sozialarbeit. Das war dann aber aufgrund von Corona leider doch nicht möglich.“

Die Einreise von Patres aus dem weiter entfernten Ausland sei aus Infektionsschutzgründen und aufgrund rechtlicher Hürden schwierig gewesen. Am Ende habe auch aufgrund der Überalterung der jetzigen Hausgemeinschaft die Zeit gefehlt, Brüder heimisch zu machen und sprachlich vorzubereiten, was Voraussetzung für deren sozialraumorientierte Arbeit gewesen wäre. Mit der Neugründung des Oblaten-Klosters in Essen-Kray Ende 2021 habe das Aus nichts zu tun.

Gelsenkirchener Patres wissen um die Tragik der Entscheidung für Bulmker Gläubige

„Wir sind sehr traurig, nach so langer Zeit den Standort aufzugeben. Aber die Wirklichkeit hat uns eingeholt“, weiß Pater Pieper – selbst im Gelsenkirchener Süden aufgewachsen – um die besondere „Tragik“ der Entscheidung: Nachdem zu Pfingsten 2022 die Kirche Heilige Familie aufgegeben worden war, fand die Gemeinde eine neue Heimat in der Klosterkirche – und diese verlieren sie nun ebenfalls.

Hinzu kommt: In wenigen Wochen wird St. Josef in Ückendorf geschlossen, auch Herz Jesu in Bulmke-Hüllen steht vor dem Aus. „Aber wir klären in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Koordinierungsteam, wie und wo es für die Gemeinde weitergehen kann“, so der Pater, der nach der Bekanntgabe der Entscheidung für Gespräche bereitstand und „außer Wut und Trauer auch viel Verständnis erfahren“ hat.

Stadtdechant und St.-Augustinus-Propst Markus Pottbäcker bedauert den Weggang ausdrücklich: „Das ist für die Gläubigen und die Pfarrei ein herber Verlust“, betont er. Denn die Patres hatten in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur die Gemeinde Heilige Familie in Bulmke pastoral betreut und Gemeindemission betrieben, sondern auch täglich Gottesdienste im Oblatenkloster angeboten sowie weitere an anderen Standorten der Pfarrei übernommen. „Die Lücke, die die sieben Patres hinterlassen, werden wir nicht füllen können.“

