Ein Leben auf der Straße: Dieses Symbolbild zeigt einen Obdachlosen. Wie geht die Stadt Gelsenkirchen mit Menschen in Not um?

Obdachlosigkeit Obdachlose in Gelsenkirchen: „Einfach mitnehmen“ – geht das?

Gelsenkirchen-Buer. Einen psychisch kranken Obdachlosen hat die Stadt im Juni von der Straße geholt. Was geschieht eigentlich mit diesen Menschen? Ein Einblick.

Eine ganze Weile hatte der Mann schon auf der Straße gelegen. Auf der Horster Straße in Gelsenkirchen-Buer, auf dem Bürgersteig vor der Aldi-Filiale. Mitte Juni war es recht warm, und der Mann lag in der Sonne, hatte die ausgetretenen Schuhe ausgezogen, seine Habseligkeiten, die er in Plastiktüten verpackt hatte, um sich ausgebreitet. Wenn er nicht schlief, redete er mit sich selbst – oder mit Passanten, die vorübergingen. Manchmal schimpfte er auch laut. Was er genau sagte, war kaum zu verstehen.

Einige Tage ging das so, rund um ein Wochenende Mitte Juni. Der Mann war offensichtlich obdachlos, Haar und Bart verfilzt, die Kleidung abgerissen. Sein Verhalten ließ auf eine psychische Erkrankung schließen. Weil sich mehrere Anwohner beschwert hatten – der Mann hörte auch nachts nicht auf zu schimpfen –, kam die Polizei mehrfach vorbei. Der Obdachlose blieb aber da.

Obdachloser in Gelsenkirchen-Buer: Auch der Kommunale Ordnungsdienst schaltet sich ein

Anfang der Woche zog er dann ein Stückchen weiter, die Romanusstraße hoch. Am Montagmittag diskutierte er noch mit zwei Polizeibeamten, dann schlug er sein Lager in Höhe der Hausnummer 7 auf, auf dem Bürgersteig. Eine Nacht sollte der Mann dort verbringen, schlafend, schimpfend. Mehrfach hatte er Besuch bekommen: Streetworker der Stadt Gelsenkirchen schauten vorbei, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). „Nehmt den doch einfach mit“, hörte man einen Passanten kopfschüttelnd sagen.

Am Dienstagnachmittag schließlich wurde der Mann abgeholt: Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und KOD waren vor Ort, diskutierten eine Weile mit dem Obdachlosen, bevor der dann in den Polizeibus stieg.

Polizei Gelsenkirchen: Für eine Zwangseinweisung ist ein richterlicher Beschluss nötig

Und dann? Was geschieht mit solchen Menschen – wer entscheidet darüber, was mit ihnen passiert? „Nehmt den doch einfach mit“: Geht das so einfach?

Einfache Frage, einfache Antwort: So einfach geht das nicht, das bestätigen sowohl Polizei als auch Stadtverwaltung. „Eine zwangsweise Einlieferung in ein Krankenhaus stellt eine erhebliche Grundrechtseinwirkung dar und darf abschließend nur mit einem richterlichen Beschluss vollzogen werden“, sagt Stephan Knipp, Sprecher der Gelsenkirchener Polizei. Er stellte klar: „Der Aufenthalt bzw. das Übernachten im Freien ist nicht strafbar und wird von uns auch nicht kontrolliert. Wenn Bürger die Polizei rufen und auf einen Sachverhalt hinweisen, werden wir den Hinweisen selbstverständlich nachgehen und auch die bestehende Gefahr abwehren.“ Ohne eine solche Gefahr oder das Vorliegen einer Straftat dürfe die Polizei nicht in Grundrechte der Bürger eingreifen.

Eine Selbstgefährdung konnte nicht mehr ausgeschlossen werden

„Der Mann, um den es bei diesem konkreten Fall geht, ist uns seit 2011 bekannt“, sagt Martin Schulmann, Sprecher der Stadt Gelsenkirchen. Bisher sei der Mann unauffällig gewesen, in den vergangenen Wochen habe sich sein Zustand aber immer weiter verschlechtert. Nun sei der Punkt erreicht gewesen, an dem „eine Selbstgefährdung nicht mehr ausgeschlossen werden konnte“, so Schulmann.

Ein wichtiger Punkt: Denn zu den Kriterien, anhand derer ein Richter entscheidet, ob jemand gegen seinen Willen ins Krankenhaus gebracht werden kann, gehört, ob er für sich selbst oder für andere eine Gefahr darstellt. Geregelt ist das unter anderem im „Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten“ des Landes NRW, kurz auch „PsychKG“ genannt. „Ein Arzt muss die Einlieferung ins Krankenhaus beantragen“, erklärt Schulmann, „der Richter entscheidet dann darüber.“ Ziel sei aber immer, die Selbstbestimmung der Patienten so schnell wie möglich wieder herzustellen.

Generell habe Gelsenkirchen allerdings im Vergleich zu anderen Städten kein großes Obdachlosenproblem. „Wir haben Streetworker, und auch der KOD achtet auf diese Menschen und bietet Hilfe an“, so Schulmann. In dem konkreten Fall im Juni sei der Mann ins Krankenhaus gekommen und habe die Hilfe bekommen, die er benötigt habe.

