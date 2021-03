OB Welge zur Präsidentin der Kommunalen Arbeitgeber gewählt

Noch ein wichtiges Amt für Karin Welge: Gelsenkirchens OB ist zur neuen Präsidentin des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW gewählt worden.

Viele Beschäftigte gehen bald in Ruhestand: Nachwuchskräfte gesucht

„Ich stelle mich gerne den aktuellen Herausforderungen, in deren Mittelpunkt die Gewinnung von Fach- und Nachwuchskräften ganz oben auf der Agenda steht“, so Welge. Bis zu ein Drittel der Beschäftigten geht in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Die Konkurrenz, die um geeigneten Nachwuchs wirbt, ist groß. Welge ist sich aber sicher, dass dieses drohende Problem gelöst werden kann.

Der KAV ist der größte der 16 Mitgliedsverbände der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Er hat insgesamt 1292 Mitglieder mit 533.500 Beschäftigten – ohne Beamte.