OB-Stichwahl: Wer wird Gelsenkirchens neues Stadtoberhaupt?

Oberbürgermeister-Stichwahl 2020: Wer wird Gelsenkirchens neues Stadtoberhaupt?

Update, 8.00 Uhr: Die Wahllokale sind geöffnet. Bis 18 Uhr sind die Bürger aufgerufen, in einer Stichwahl das neue Stadtoberhaupt von Gelsenkirchen zu wählen. Es treten an: Karin Welge (SPD) und Malte Stuckmann (CDU). Am Kommunalwahltag, 13. September, erreichte Karin Welge mit 31.341 Stimmen einen Anteil von 40,4 Prozent. Malte Stuckmann lag mit 19.467 Stimmen bei einem Anteil von 25,1 Prozent.