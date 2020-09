Stichwahl in Gelsenkirchen: Hier sind alle Infos zur OB-Wahl

Wer wird Oberbürgermeister in Gelsenkirchen – Karin Welge (SPD) oder Malte Stuckmann (CDU)? Die Entscheidung fällt in der Stichwahl am 27. September.

Wer wird Oberbürgermeister in Gelsenkirchen? Alle Antworten zur Stichwahl – Karin Welge (SPD) gegen Malte Stuckmann (CDU) – finden Sie hier.

Gelsenkirchen. Bei der Kommunalwahl am 13. September hat keiner der Gelsenkirchener Oberbürgermeister-Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Karin Welge (SPD) kam mit genau 31.341 Stimmen auf einen Anteil von 40,4 Prozent. Für den Kandidat der CDU, Malte Stuckmann, stimmten 19.467 Gelsenkirchener – ein Prozentanteil von 25,1. Zwischen ihnen beiden entscheidet nun die Stichwahl am 27. September.

Wann wird gewählt?

Die Stichwahl zum neuen Oberbürgermeister von Gelsenkirchen wird am Sonntag, 27. September, stattfinden. Die Wahllokale sind dann – wie bei der Kommunalwahl auch – von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer darf bei der Stichwahl seine Stimme abgeben?

Stimmberechtigt ist jeder Gelsenkirchener, der auch zur Kommunalwahl aufgerufen war. Die Wahlbenachrichtigungen zu Kommunalwahl am 13. September behalten auch für die Stichwahl ihre Gültigkeit. Aber auch ohne Wahlbenachrichtigung ist eine Abstimmung möglich – einfach den Personalausweis vorzeigen.

Bleiben die Wahllokale erhalten?

Ja. Die Wahlbenachrichtigung informiert über den jeweiligen Wahlraum in den einzelnen Stimmbezirken. Weiterhin gelten die Corona-Schutzmaßnahmen: Wähler müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und einen eigenen Stift mitbringen.

Was ist, wenn ich mir nicht mehr sicher bin, wo sich mein Wahlraum befindet?

Dafür hat die Stadt einen Online Wahlraum-Finder eingerichtet – ganz einfach und in wenigen Schritten kann dann über die Eingabe der eigenen Adresse der Wahlraum ermittelt werden. Den Wahlraum-Finder erreichen Sie hier.

Kann ich bei der Stichwahl auch per Briefwahl abstimmen?

Ja. Jeder, der zur Hauptwahl am 13. September einen Antrag auf Zusendung der Briefwahlunterlagen gestellt hatte, bekommt automatisch eine Wahlschein zur Stichwahl am 27. September. Es muss kein neuer Antrag bei der Stadt gestellt werden. Der Versand wird, heißt es seitens der Stadt, allerdings ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Wer die Briefwahlunterlagen aber bis Anfang nächster Woche nicht bekommen haben sollte, muss sich mit dem Wahlamt der Stadt in Verbindung setzen.

Gibt es die Möglichkeit zur Sofortwahl in den Rathäusern?

Ja. Die so genannten Wahlscheinstellen sind seit dem 15. September wieder geöffnet. Zu finden sind sie nach wie vor an der Horster Straße 6 in Gelsenkirchen-Buer und im Atrium des Hans-Sachs-Hauses an der Ebertstraße 11 in der Altstadt. Die Wahlscheinstellen sind bis einschließlich zum 25. September montags bis mittwochs und freitags von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Am Freitag vor der Stichwahl (25. September) gibt es bis 18 Uhr letztmalig die Möglichkeit, in den Wahlscheinstellen direkt zu wählen. Somit ist eine Briefwahl am Samstag vor der Wahl, 26. September, nicht mehr möglich.

