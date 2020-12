Nur Bergmannsheil Buer-Klinik kann Zusatz-Prämie auszahlen

Buer. Im Bergmannsheil Buer wurden besonders viele Corona-Patienten versorgt. Mitarbeiter bekommen deshalb jetzt eine Zusatz-Pflegeprämie ausgezahlt.

Die Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB) GmbH kann als wohl einzige Klinik in der Stadt eine Corona-Pflegeprämie an ihre Mitarbeiter auszahlen. Von den insgesamt 340 Kliniken im Land ist sie eine von 100, die aufgrund hoher Fallzahlen behandelter Covid-Patienten eine solche Prämie erhalten. „Sie ist eine Anerkennung für die außerordentlichen Leistungen der Pflegenden seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Wir zahlen insgesamt 152.000 Euro aus“, freut sich der neue Geschäftsführer Dr. André Schumann.

210 Covid-Patienten bisher im Bergmannsheil Buer behandelt

Die Höhe der Prämie wurde gemeinsam mit Pflegedirektion und Betriebsrat für die einzelnen Beschäftigten festgelegt: „Die Prämienhöhe soll die unterschiedlichen Zusatzaufgaben und Belastungen wiederspiegeln. Berücksichtigt werden auch andere patientennahe Bereiche wie der Reinigungsdienst oder die Funktionsbereiche.“ Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in der BKB insgesamt 210 Covid-19-Patienten behandelt.

„Ein unermüdliches Engagement und eine hohe Flexibilität zeichnen die Pflegenden in unserer Klinik aus. Auf den Covid-Stationen stellen sie ihre Professionalität auch in diesen Wochen ein weiteres Mal unter Beweis“, lobt Dr. Schumann und fügt an: „Die hohen Infektionszahlen in Gelsenkirchen führen zu einer enormen Belastung in den Kliniken. Die intensivmedizinische Versorgung der Covid-Patienten ist personell ein Kraftakt. Die Pandemie ist ein Langstreckenlauf und kräftezehrend. Es liegt an uns allen, den aktuellen Trend bei den Infektionszahlen umzukehren und die rasante Ausbreitung des Virus zu stoppen.“

Fonds mit 18,7 Millionen Euro für Klinik-Prämien in NRW

Für die Verteilung der Pflegeprämie, die die Krankenkassen in einem Fond bereit gestellt haben, erhalten die NRW-Kliniken 18,7 Millionen Euro. Maßgeblich für die Verteilung der Gelder ist die Klinikgröße und Anzahl der behandelten Covid-Patienten. Alle Beschäftigten im Bergmannsheil erhalten zudem eine tarifliche Corona-Prämie, die in den jüngsten Tarifverhandlungen vereinbart wurde.