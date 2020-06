Nun auch wieder „Bahn frei“ im Sport-Paradies Gelsenkirchen

Es geht wieder was im Freibad im Sport-Paradies in Gelsenkirchen ab Donnerstag, 11. Juni.

Gelsenkirchen-Erle. In Gelsenkirchen öffnet das nächste Bad seine Pforten. Die Auflagen sind streng: Maximal 1.900 Besucher, ohne Sprungturm, Wellenbad und Hallenbad.

Nachdem der Betrieb im Freibad Jahnplatz erfolgreich angelaufen ist, steht nun die Eröffnung des Freibads im Sport-Paradies an. Am Donnerstag, 11. Juni, können Schwimmbegeisterte dort wieder ihre Bahnen ziehen. Das Bäderteam der Stadtwerke Gelsenkirchen hat dafür ein Hygienekonzept erarbeitet, das sich am Pandemieplan der „Deutschen Gesellschaft für das Badewesen“ orientiert.

Zunächst wird nur das Badeparadies im Außenbereich für die Besucher zugänglich sein. Den Besuchern stehen das 50-Meter-Becken und ein Nichtschwimmerbecken sowie die Liegewiesen zur Verfügung. Auf Attraktionen wie Sprungturm, Wellenbad und Hallenbad müssen Badegäste bis auf Weiteres verzichten. Stattdessen gibt es einen vergünstigten Freibad-Tarif. Besucher erhalten vorübergehend 30 Prozent Rabatt auf die gültigen Eintrittspreise. Die maximal zulässige Besucherzahl ist auf 1.900 Personen festgelegt. Ist diese Zahl erreicht, müssen die Besucher warten, bis ein Gast das Bad wieder verlässt.

Teilweise besteht Maskenpflicht

Eine neue Wegführung sorgt dafür, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern beim Ein- und Auslass

Mit Einschränkungemn steht das Freibad im Sport-Paradies in Gelsenkirchen auch wieder zur Verfügung. Foto: Sebastian Konopka / WAZ Archiv

eingehalten werden kann. Schilder weisen auf die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen im Eingangsbereich und im Freibad hin, der Zugang zum Kassenbereich und den Sanitäranlagen ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich. Im Freibad besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Vor dem Eintritt ist eine Besucherregistrierung notwendig. Sobald der Besucher das Freibad verlässt, wird der Austritt erfasst. Dieses Vorgehen ist wichtig für die Rückverfolgung, sollte es einen Corona-Fall geben.

Noch kein Termin für die anderen Bäder

Besucher können sich die Formulare auf www.sport-paradies.de herunterladen und vor dem Schwimmbadbesuch ausfüllen. Die Pandemie erzwingt für jedes der Gelsenkirchener Bäder ein eigenes Konzept, so dass sich die Betriebsleitung in Zusammenarbeit mit der Stadt Gelsenkirchen für eine schrittweise Eröffnung der Bäder entschieden hat. „Wir werden alle Anforderungen der Coronaschutzverordnung des Landes berücksichtigen. Sicherheit, Hygiene und Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter haben Priorität“, unterstreicht Betriebsleiter Frank Hansch.

Nähere Informationen unter 0209 95440 oder info@sport-paradies.de, unter www.sport-paradies.de oder auf den Social-Media-Kanälen. https://deref-web-02.de/mail/client/45v8mWjHL9M/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.waz.de%2Farticle225919551.ece