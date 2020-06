NRW-Statistik: Gelsenkirchen zählt 23 Einkommens-Millionäre

Stößchen: Die Quote der Einkommensmillionäre im Land ist weiter gestiegen: 5279 wurden gezählt, davon 23 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Die Steuerstatistiker haben gezählt: Gelsenkirchen belegt im Land Rang 258, bei den Millionären ist Meerbusch vorne, Düsseldorf belegt Rang 12.

5279 Einkommensmillionäre wurden (ausgewertet wurden die nun vorliegenden Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016) landesweit gezählt: Macht im Landesdurchschnitt eine Quote von rund 3 Millionären pro 10.000 Einwohner (2015: 2,7). Die meisten sind es in Meerbusch: Mit einer Quote von 16,9 und 93 Millionären führt die Stadt das Ranking der Superreichen unter 396 Städten und Gemeinden in NRW an. Und Gelsenkirchen? Die Stadt landete auf Platz 258, die Statistiker zählten 23 Einkommensmillionäre auf 262.528 Einwohner – macht einen Schnitt von 0,9.

Gelsenkirchen liegt vor Duisburg und Oberhausen

Damit liegt Gelsenkirchen unter den Revierstädten vor Duisburg (Rang 267, 32 Millionäre) und Oberhausen (Rang 268, 11 Millionäre), Essen kommt auf Platz 150 (158 Millionäre auf 538.084 Einwohner). Die rote Laterne teilen sich hier einmal mehrere Kommunen im Land, zumindest statistisch. Für Städte wie Elsdorf, Jülich, Dinslaken oder auch Xanten wurden keine Steuerpflichtigen ermittelt, die - ausgewertet wurden zusammen veranlagte Ehegatten - ein Millioneneinkommen zu versteuern hatten.

Die weiteren Spitzenplätze im Landesvergleich belegen übrigens Herdecke (25 Millionäre, 22.768 Einwohner) und Roetgen bei Aachen (9 Millionäre, 8590 Einwohner).

In absoluten Zahlen betrachtet, standen die Städte Köln und Düsseldorf mit 494 beziehungsweise mit 463 Einkommensmillionären auf den ersten Plätzen. Der Großraum Düsseldorf ist ohnehin offenbar beliebte Adresse für Millionäre. Neben dem Ranking-Spitzenreiter Meerbusch landet Haan mit 24 Millionären auf 30.414 Einwohner und Platz 11 knapp vor der Landeshauptstadt: Rang 12 bedeutet hier: Rechnerisch sind unter 10.000 Düsseldorfern 7,6 Millionäre.