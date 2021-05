NRW investiert in Sicherheit im Bahnhof Gelsenkirchen-Hassel

Gelsenkirchen-Hassel. Bei Dunkelheit ist der Bahnhof in Gelsenkirchen-Hassel kein Ort, an dem man sich gern aufhält. Ein neuer Plan soll für mehr Sicherheit sorgen.

Das Land NRW investiert im Rahmen der ÖPNV-Offensive rund 10 Millionen Euro in NRW in die Sicherheit an Bahnhöfen – auch ein Bahnhof im Gelsenkirchener Norden profitiert davon.

Landesweit soll an 100 Stationen Videotechnik für mehr Sicherheit der Bahnkunden angebracht werden, darunter sind auch 22 Haltepunkte im Ruhrgebiet.

Das ist der Grund für die Aufrüstung an dem Gelsenkirchener Bahnhof

„Es freut mich sehr, dass auch der Bahnhof GE-Hassel Teil des Sicherheits-Videoüberwachungsprogramms in Nordrhein-Westfalen geworden worden ist“, kommentiert Alfred Brosch (CDU), Stadtverordneter aus Hassel. „Rund 80.000 Euro sind für die Maßnahmen hier am Bahnhof vorgesehen, und ich bin sicher, die Installation der Videotechnik wird für die Bahnreisenden am Bahnhof Hassel ein Zugewinn an Sicherheit bringen“.

Aufgrund der Einschienenstrecke komme es hier oft zu Verzögerungen und längeren Wartezeiten für den Zustieg, weiß Brosch. Gerade bei Dunkelheit und niedriger Nutzungsfrequenz werde die Videotechnik dazu beitragen, dass sich das subjektive Sicherheitsgefühl erhöht, ist der Kommunalpolitiker überzeugt.

