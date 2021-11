Die Neue Philharmonie Westfalen gibt im Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus am 21. November ein weiteres Sonntagskonzert.

Sonntagskonzert NPW spielt in Gelsenkirchen Werke von Salieri und Mozart

Gelsenkirchen. Konzert im Hans-Sachs-Haus: Neue Philharmonie Westfalen widmet ihr Programm in Gelsenkirchen musikalisch den vermeintlichen großen Gegenspielern.

Hier der geniale Kindskopf, dort der abgehalfterte, verbitterte alte Salon-Star – Mozart vs. Salieri, das war der Stoff für „Amadeus“, einen bildgewaltigen Film um Musik, Neid, gar tödliche Intrigen. In Wirklichkeit waren Antonio Salieri und Wolfgang Amadeus Mozart Kollegen. Der Ältere unterrichtete sogar Mozarts Sohn. Im Sonntagskonzert am 21. November, präsentiert von der Sparkasse Gelsenkirchen, spürt die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) musikalisch dem Verhältnis der beiden Komponisten nach.

Sparkassenkonzert im Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus

In seiner Sinfonie „La Veneziana“ recycelte Salieri Musik aus seinen erfolgreichen Opern. Der Titel spielt auf seinen Spitznamen an: „Il Veneziano“. Nach diesem Auftakt folgt Mozarts Konzert für Fagott und Orchester B-Dur, das der 18-Jährige im Jahr 1774 komponierte. Es ist das erste Konzert, das Mozart für ein Solo-Blasinstrument schrieb. Tania García Crespo, Solo-Fagottistin der NPW, ist die Solistin.

Salieri war ein Talentscout: Er entdeckte den erst siebenjährigen Franz Schubert und gab ihm Stunden. Vielleicht pflanzte er ihm auch italienisches Temperament ein, jedenfalls macht Schuberts in nur neun Tagen komponierte 3. Sinfonie Anleihen bei Rossini.

Das Konzert im Hans-Sachs-Haus leitet Markus Huber, Chefdirigent der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach.

21. November, 11 Uhr Hans-Sachs-Haus, www.neue-philharmonie-westfalen.de

