NPW: Orchester sucht für 2022/23 wieder neue Partnerschulen

Gelsenkirchen. Die Neue Philharmonie Westfalen sucht auch in Gelsenkirchen nach neuen Partnerschulen für das Schuljahr 2022/23. Bewerbungsschluss: Ende Januar.

Alle musikinteressierten Lehrerinnen und Lehrer von Gelsenkirchener Grundschulen und weiterführenden Schulen sollten sich den 31. Januar 2022 dick im Kalender anstreichen: Denn dann endet die Bewerbungsfrist, um neue Partnerschule der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW) für das Schuljahr 2022/23 werden zu können.

Ziel des Projekts: Kindern die klassische Musik näherbringen

„Es ist uns wieder ein besonderes Anliegen, den Schülerinnen und Schülern Freude an der Musik zu vermitteln und live gespielte Musik aus nächster Nähe und in der Schule erleb- und spürbar zu machen“, sagte NPW-Sprecher Mark Mefsut. Auf diese Weise wolle man den Kindern „einen leichten und lustvollen Zugang insbesondere zur klassischen Musik zu ermöglichen“. Das gesamte Projekt wird musikpädagogisch begleitet.

Alle Bewerber sollten in ihrem Schreiben kurz erläutern, warum sie sich eine Partnerschaft mit dem Orchester anstreben und worauf sie sich am meisten freuen. Wer diesmal nicht ausgewählt wird, verbleibt in der Kartei und kann die Daumen drücken, dass es beim nächsten Mal klappt. Dank der finanziellen Unterstützung der Gelsenwasser-Stiftung ist die Teilnahme kostenlos. Nur eventuell anfallende Transportkosten – etwa zu Proben oder Konzertaufführungen der NPW – müssen selbst getragen werden.

Bewerbungen per E-Mail an: partnerschule@neue-philharmonie-westfalen.de. Weitere Infos unter: 02361/48 86 13.

