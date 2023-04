Unbekannte Jugendliche haben in einer Gelsenkirchener Straßenbahn die Notbremse (Symbolbild) gezogen und einen Halt erzwungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Jugendlichen zu fassen.

Notbremsung & Linie 301 Notbremse in der 301 gezogen: Zeugensuche in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Bismarck. Jugendliche sollen in Gelsenkirchen eine Bahn per Notbremse zum Notstopp gezwungen haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Jugendliche haben in einer Gelsenkirchener Straßenbahn die Notbremse gezogen und so einen außerplanmäßigen Halt erzwungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Jugendlichen zu fassen. Vorwurf: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Polizei: Grundlos Nothalt erzwungen, Straßenbahn 301 stoppt an Bahnstation Bismarck

Die gesuchten Jugendlichen haben laut Polizei am Sonntag, 23. April, um 20.44 Uhr in der Straßenbahnlinie 301 in Bismarck „grundlos die Notbremse betätigt“ und die Bahn im Bereich des Bahnsteiges der U-Bahnstation Bismarckstraße zum Halten gebracht. Ein Mitarbeiter der Bogestra erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Durch den erzwungenen Nothalt und das abrupte Bremsmanöver sei zum Glück niemand verletzt worden, so die Behörde weiter. Das Risiko besteht insbesondere für Fahrgäste, die keinen Sitzplatz gefunden haben, einen solchen Platz suchen während der Fahrt oder in der Bahn stehen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Außerdem werden Videoaufnahmen ausgewertet und Zeugen gesucht.

Wer die Notbremse missbräuchlich betätigt, begeht eine Straftat und muss mit einer Geldstrafe und im schlimmsten Fall sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen. Zudem kann auch das Verkehrsunternehmen eine Rechnung stellen.

Hinweise unter: 0209 365 6280 oder 0209 365 2160.

