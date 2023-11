Notarzteinsatz: Gelsenkirchenerin auf Überweg angefahren

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Angefahren von einem Auto und schwer verletzt worden ist eine Frau aus Gelsenkirchen, als sie einen Fußgängerüberweg überqueren wollte.

Schwer verletzt worden ist eine Fußgängerin in Gelsenkirchen. Sie wurde angefahren, als sie einen Überweg nutzte, um auf die andere Seite der Straße zu kommen.

Notärztin versorgt schwer verletzte Gelsenkirchenerin (52)

Eine 58-jährige Gelsenkirchenerin ist am Dienstag, 14. November, gegen 17.50 Uhr auf dem Erlenbruch unterwegs gewesen. Sie bog mit ihrem Auto nach links in die Florastraße in Fahrtrichtung Feldmark ein. Zeitgleich überquerte aber eine 52-jährige Gelsenkirchenerin zu Fuß den Fußgängerüberweg der Florastraße in Richtung Hüller Straße. Es kam zur Kollision.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die 52-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Nachdem sie vor Ort von einer Notärztin behandelt worden war, wurde sie mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen