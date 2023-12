Not am Steuer: Hoher Schaden nach Unfall in Gelsenkirchen

Sachschaden in fünfstelliger Höhe ist nach Angaben der Polizei bei einem schweren Unfall in Gelsenkirchen entstanden.

Gelsenkirchen Acht Autos gerammt, in Baustelle gefahren: Ein medizinischer Notfall hat in Gelsenkirchen zu einem Unfall mit hohem Schaden geführt.

Sachschaden in fünfstelliger Höhe ist nach Angaben der Polizei bei einem schweren Unfall in Gelsenkirchen entstanden. Ein medizinischer Notfall muss wohl zuvor dazu geführt haben, dass die Autofahrerin, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat. Die Frau aus Herten wurde schwer verletzt, Lebensgefahr besteht nach Angaben der Behörde aber nicht.

Auto rammt acht Fahrzeuge und einen Anhänger in Gelsenkirchen - Hertenerin (43) schwer verletzt

Insgesamt acht Autos, ein Anhänger und Baustellenmaterial wurden am Donnerstag, 21. Dezember, bei dem Umfall am Eppmannsweg im Stadtteil Hassel beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die 43-jährige Frau aus Herten um 14.10 Uhr so starke plötzliche Beschwerden hatte, dass sie zunächst in eine Baustelle am Straßenrand fuhr.

Danach krachte ihr aus der Kontrolle geratenes Auto fortlaufend mit mehreren am Fahrbahnrand geparkten Autos zusammen, welche sich ineinander schoben. Sachschaden: fünfstellig, nach Einschätzung der Polizei.

Durch die Folgen des Unfalls wurde die 43-Jährige schwer verletzt, sie erlitt Frakturen. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach einer umfangreichen Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Eppmannsweg wieder freigegeben.

