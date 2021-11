Nostalgische Zeitreise mit diesem Gelsenkirchener Kalender

Gelsenkirchen. Bereits zum dritten Mal gibt die Gelsenkirchener Stadtmarketing Gesellschaft ihren „Nostalgischen Wandkalender“ heraus. Das gibt es zu sehen.

Auf eine historische Erkundungstour begeben kann man sich jetzt mit der Neuauflage des „Nostalgischen Wandkalenders Gelsenkirchen“. Der Kalender erscheint zum dritten Mal und ist ab Ende dieser Woche erhältlich.

Zu entdecken gibt es wie immer jede Menge: Da findet sich zum Beispiel als „Meister der Herzen“ das Freibad Grimberg im Jahre 1952, die typische Familie der Achtziger am Rhein-Herne-Kanal, die weihnachtliche Bahnhofstraße im Jahre 1953 oder der verschneite Stadtgarten 1956. Auch wer sich dafür interessiert, wie die City ohne den „Weißen Riesen“ von oben aussah, oder die De-la-Chevallerie-Straße in den Fünfzigern, wird die Fragen beantwortet bekommen. Das älteste Foto des Kalenders stammt aus dem Jahr 1905, das jüngste aus dem Jahr 1983.

Alte Fotos von Gelsenkirchen sind auch im Internet beliebt

Herausgeber des limitierten Wandkalenders, der ab Freitag bei der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus und im Buchhandel (Kottmann, Junius und Mayersche) in Altstadt und Buer erhältlich ist, ist die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG). Die Fotos wurden auf dem SMG-Account „Gerne Gelsenkirchen“ auf Facebook, Instagram und Twitter unter dem Titel „Gelsenkirchen nostalgisch“ veröffentlicht und haben wieder eines gemeinsam: Sie erhielten sehr viele Likes in den sozialen Medien und sind die Favoriten bei den Followern von „Gerne Gelsenkirchen“.

„Nostalgische Fotos begeistern nicht nur unsere Follower, auch der nostalgische Wandkalender ist beliebt, deshalb gehen wir dieses Jahr mit dem Kalender in die dritte Runde“, erläutert Sandra Falkenauer von der SMG. Die Fotos stammen wieder vom Institut für Stadtgeschichte (ISG). „Wir freuen uns, dass dieses Jahr auf dem Wandkalender das Gebäude an der Cranger Straße – 1909 noch Polizeiwache – zu sehen ist, in dem sich heute die Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ befindet“, sagt Institutsleiter Daniel Schmidt. Das Institut für Stadtgeschichte steht für Anfragen rund um historische Fotos zur Verfügung und ist am besten per Mail unter isg@gelsenkirchen.de zu erreichen.

Zum Start gibt es den nostalgischen Kalender gemeinsam mit dem beliebten Schokoladen-Adventskalender für insgesamt nur 7,99 Euro vom 15. bis 30. November an der Stadt- und Touristinfo, allerdings nur in limitierter Auflage und solange der Vorrat reicht.

