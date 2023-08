Nordsternpark: Alle Infos zum Ausflugsziel in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Der Nordsternpark in Gelsenkirchen verbindet ehemalige Industrie mit Natur – auch für Familien. Alles zum Freizeitangebot, Parken und Anfahrt.

Der Nordsternpark in Gelsenkirchen: Industriekultur und Naturoase

Im Park warten ein Spielplatz, Kunst- und Kulturangebote und kilometerlange Wander- und Radwege.

Was der Nordsternpark zu bieten hat, was Familien dort erleben können und wo es Parkplätze gibt.

Was ist der Nordsternpark in Gelsenkirchen?

Der Nordsternpark in Gelsenkirchen ist ein Landschaftspark, der auf dem Gelände der 1993 stillgelegten Zeche Nordstern liegt und Industriekultur mit Natur vereint. Zu vergleichen ist er etwa mit dem Landschaftspark in Duisburg. Er besteht aus einem Landschaftspark und einem Gewerbepark und wird durch den Rhein-Herne-Kanal und die Emscher, die durch ihn hindurch fließen, in drei Teile geteilt.

Ein Ereignis, das bis heute mit dem Nordsternpark in Verbindung steht, ist die Bundesgartenschau (Buga) 1997. Diese hat die Entwicklung des Parks maßgeblich vorangetrieben und ihn geprägt. So hat das ehemalige „Buga“-Gelände über die Jahre einen hohen Freizeitwert erhalten. Durch den Park führt außerdem die Route Industriekultur. Im Rahmen der internationalen Gartenausstellung (Iga) 2027 wird der Nordsternpark einer der Schauplätze in der Metropole Ruhr sein.

Der Nordsternpark umfasst eine Fläche von über 100 Fußballfelder und beherbergt unter anderem das Amphitheater. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Wie groß ist der Nordsternpark?

Der Nordsternpark bietet ordentlich Platz zum Spazieren, Erkunden und Verweilen. Rund 130 Fußballfelder (ca. 90 Hektar) ist der Park groß und beinhaltet Kunst, Kultur, Freizeitaktivitäten für Familien mit Kindern und einen Blick auf die Emscher und den Rhein-Herne-Kanal.

Wo befindet sich der Nordsternpark?

Wer den Nordsternpark besuchen möchte, findet ihn in Gelsenkirchen. Nördlich der A 42, auf dem alten Gelände der Zeche Nordstern gelegen, verbindet der Park die Stadtteile Gelsenkirchen-Horst und Gelsenkirchen-Heßler. Die Adresse lautet: Am Bugapark 1, 45899 Gelsenkirchen.

Wann hat der Nordsternpark geöffnet?

Bestimmte Öffnungszeiten für den Nordsternpark gibt es nicht. Wenn Sie also durch den Park schlendern, das Wetter genießen oder das Industriedenkmal bestaunen wollen, können Sie das jederzeit tun. Das gilt auch für den Gewerbepark, in dem unter anderem die Immobiliengesellschaft Vivawest sitzt.

Was gibt es im Nordsternpark zu sehen?

Als großer Landschaftspark bietet der Nordsternpark in Gelsenkirchen vielfältige Möglichkeiten, die Natur und das Industrieflair zu erleben. Darunter sind Angebote für alle Altersgruppen. Hier ein Überblick:

Industriegebäude der ehemaligen Zeche Nordstern, die heute unter anderem Bürogebäude sind

Drei bis zu 18 Meter hohe Kletterfelsen

Eine der größten Dreileiter-Modellbahnanlagen der Welt

Amphitheater für bis zu 6000 Menschen

Fahrgastschiffanleger am Amphitheater

Pumpwerk der Emschergenossenschaft in Gelsenkirchen-Horst

Kinderland mit Wasserspielplatz, Rutsche, Wippe, Kletterpyramiden und Sandkästen

Nordsternturm mit integriertem Museum und Skulptur „Herkules“ auf der Spitze

Große Graffitiwand

80 Meter lange Doppelbogenbrücke, die über den Rhein-Herne-Kanal geht

Kunstwerk „Europator“

Gerade für Familien mit Kindern ist der Spielplatz im Nordsternpark eine beliebte Freizeitmöglichkeit. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Spielplatz am Nordsternpark Gelsenkirchen

Der Spielplatz im Nordsternpark ist ein beliebter Ausflugsort für Familien mit Kindern aus Gelsenkirchen und der Region. Hier können Kinder auf den Geräten spielen und sich austoben, während Eltern eine kleine Pause genießen können. Das ist die Ausstattung des Spielplatzes:

50 Zentimeter tiefes Wasserbecken

Schotterplatz mit kleinem Fußballtor und Basketballkorb

Sandkästen

Wasserspielplatz (im Sommer)

Pyramidenklettergerüst

Holzklettergerüst

Beachvolleyballfelder

Spielzeugverleih des dortigen Kinderlands (täglich von 10 bis 18 Uhr)

Röhren-Rutsche

Wippe

Kinderland im Nordsternpark

Direkt neben dem Spielplatz befindet sich das Kinderland des Ziegenmichel e.V. Hier werden Spielzeuge, wie Bälle, Schläger, Netze sowie Sand- und Wasserspielzeug ausgeliehen. Der Verleih hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es im Kinderland das Integrationscafé, in dem Speisen und Getränke angeboten werden. Laut Kinderland sind dort vor allem die Waffeln am Stiel sehr beliebt.

Jeden Mittwoch gibt es für Kinder auch ein vollwertiges Mittagessen kostenlos, außerdem bietet das Kinderland Kräuteröle aus eigener Produktion zum Verkauf an. Mitarbeiter des Cafés sind überwiegend benachteiligte Menschen, denen so die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtert werden soll. Auch das Café hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Amphitheater im Nordsternpark ist ein bekannter Ort für Open-Air-Konzerte. So auch für die „Extraschicht“ 2022. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Amphitheater im Gelsenkirchener Nordsternpark

Das Amphitheater im Nordsternpark ist immer wieder Austragungsort für Konzerte und Veranstaltungen. Mehr als 6000 Menschen passen in das Theater, dazu kommen 16 weitere Rollstuhlplätze. Immer wieder spielen bekannte Künstler und Bands hier ein Open-Air-Konzert. Dazu gehörten in diesem Jahr unter anderem schon Nena, Silbermond, und Fury in the Slaughterhouse. 2023 kommen noch diese Künstler in das Amphitheater:

Ben Zucker: 17. August

The Dark Tenor: 18. August

Völkerball: 19. August

Santiano: 25. August

Rockorchester Ruhrgebeat: 9. September

Alles weiteren Infos zu Tickets und Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite des Amphitheaters Gelsenkirchen.

Kann man im Nordsternpark grillen?

Für alle Grill-Fans hat der Nordsternpark eine passende Grillstelle, an der das öffentliche Grillen erlaubt ist, teilt die Stadt Gelsenkirchen mit. „Dieser Grillplatz kann unentgeltlich und ohne Anmeldung genutzt werden“, schreibt die Stadt. Der Grillplatz befindet sich im südlichen Teil des Geländes, am Ausgang Fischerstraße. Aus Richtung Heßler kommend rechts an der Hauptachse zwischen Europator und Kinderland.

Kann man im Nordsternpark essen?

Wenn sich beim Besuch des Nordsternpark der Hunger meldet, gibt es dafür eine Lösung. Eine davon ist das Heiner’s Biergarten und das dazugehörige Restaurant Cloud7. Direkt am Nordsternturm gelegen, warten im Sommer verschiedene Gerichte, Snacks und kühle Getränke im hauseigenen Biergarten auf die Gäste. Außerdem kann die Hütte auch für private Feiern gemietet werden. Dazu kommt das Restaurant Cloud7 mit reichhaltiger Speisekarte.

Für Besucherinnen und Besucher mit Kindern, bietet sich auch das Integrationscafé im Kinderland an. Hier warten ebenfalls kleine Snacks, wie Eis, Waffeln und selbstgemachter Kuchen.

Außerdem gibt es freie Grillplätze, an denen Sie kostenlos und ohne Anmeldung grillen und den Park genießen können.

Öffnungszeiten:

Cloud7: Montag bis Samstag ab 6.30 Uhr, Sonn- und Feiertag ab 8 Uhr

Integrationscafé im Kinderland: täglich von 10 bis 18 Uhr

Sind Hunde im Nordsternpark erlaubt?

Zur Freude aller Herrchen und Frauchen, dürfen Hunde mit in den Nordsternpark genommen werden. Hundekot muss aber trotzdem mit einem Beutel wieder aufgesammelt und weggeschmissen werden.

„Herkules“ blickt von der Spitze des Nordsternturms auf den Nordsternpark hinunter und das seit 2010. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Wie heißt die Figur auf dem Turm im Nordsternpark?

Bekannt ist der Nordsternpark auch für seinen Nordsternturm und die dazugehörige Skulptur auf der Spitze. Die Stahl- und Aluminiumfigur heißt „Herkules“ und thront mit bestem Blick seit dem 15. Dezember 2010 über dem Park. 18 Meter ist die Figur hoch und wiegt inklusive innerem Gerüst beachtliche 23 Tonnen. Vater des Kunstwerks, das laut offizielle Nordsternturm-Webseite „von großen Aufgaben des Reviers und vom Mut und Tatkraft, die es zu ihrer Bewältigung braucht, kündet“, ist Markus Lüpertz.

Anfahrt zum Nordsternpark

Mit dem Auto: Die Adresse für das Navigationsgerät ist: Am Bugapark 1, 45899 Gelsenkirchen. Der Nordsternpark liegt nördlich des A42. Von hier aus geht es sowohl in Richtung Essen, als auch in Richtung Herne über die Ausfahrt Gelsenkirchen-Heßler auf die Straße Lehrhovenbruch und von dort aus auf die Grothusstraße, die direkt am Park vorbeiführt.

Mit dem ÖPNV: Die nächsten Bushaltestellen am Nordsternpark sind „GE Landschaftspark Heßler“, „GE Rhein-Herne-Kanal“ und „Krokuswinkel“. Dorthin führt jeweils die Buslinie 383.

Parken am Nordsternpark

Das Parken innerhalb des Nordsternparks ist verboten. Trotzdem gibt es Parkplätze im direkten Umfeld des Parks. Das sind der Parkplatz Hundewiese am Nordsternpark an der Eggemannstraße und der Parkplatz am Amphitheater an der Wallstraße.

