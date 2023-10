Vorerst gibt es einen weiteren Leerstand an der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen.

Geschäftsaufgabe Noch ein Leerstand an der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Mit Primark, Kaufhof, Reno und Game Stop stehen bereits teils große Geschäfte an der Bahnhofstraße leer. Nun kommt noch ein Leerstand hinzu.

Vor rund drei Jahren eröffneten Arzu und Hüseyin Celik auf 650 Quadratmetern Fläche den türkischen Imbiss „Borsa 1855“ an der Bahnhofstraße / Preuteplatz. Doch seit einigen Tagen sind die Türen des Lokals, das vor allem mit einem vergleichsweisen günstigen Buffetangebot punktete, geschlossen – und sie werden es auch bleiben.

Während das „Bizimmangal“ an der Ebertstraße weiter betrieben wird und augenscheinlich gut läuft, reichten die Einnahmen im Borsa 1855 nicht aus, um das Geschäft weiter zu führen. Imbisse mit türkischen Spezialitäten und inzwischen auch einige Lokale mit arabischen Speisen gibt es in der näheren Umgebung gleichwohl immer noch einige. Nun reiht sich das Lokal an der Bahnhofstraße in die Liste der Leerstände entlang der Bahnhofstraße ein.

Erst vor wenigen Tagen wurde die gleich gegenüberliegende Primark-Filiale geschlossen, vor wenigen Monaten machte Kaufhof zu und auch der Schuhhändler ist bereits weg. Anstelle von Reno hat die Einzelhandelskette Pepco die Ladenfläche angemietet, wie jüngst ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte. Genauere Details zu einer möglichen Eröffnung liegen allerdings noch nicht vor.

Schon lange leer steht hingegen der frühere Spieleladen Game Stop.

