Nicht-EU-Bürger: Vor dem Urlaub den Aufenthaltstitel sichten

Elektronische Aufenthaltstitel für in Deutschland lebende Nicht-EU-Bürger werden in Form einer Plastikkarte vergeben.

Gelsenkirchen. Stadt Gelsenkirchen rät hiesigen Nicht-EU-Bürgern, wann sie vor Urlaubsantritt in der Ausländerbehörde vorsprechen müssen – und wann nicht.

Wie die Stadt Gelsenkirchen nun informiert, wird seit dem 1. September 2011 der Aufenthaltstitel von in Deutschland lebenden Nicht-EU-Bürgern in der Regel als elektronischer Aufenthaltstitel vergeben – und zwar in Form einer Plastikkarte. Diese Karte muss zusammen mit dem Nationalpass bei Reisen mitgenommen werden.

Vor September 2011 wurde der Aufenthaltstitel zumeist in den Nationalpass eingeklebt. Bei unbefristeten Aufenthaltstiteln (Niederlassungserlaubnissen) gilt die maximale Gültigkeit von zehn Jahren. Das heißt, nach zehn Jahren muss ein neuer Titel ausgestellt werden. Noch sind also einzelne „alte“ elektronische Aufenthaltstitel gültig. Eine Wiedereinreise nach Deutschland ist problemlos möglich, wenn der alte und neue Nationalpass sowie der alte elektronische Aufenthaltstitel, also die Niederlassungserlaubnis, vorgelegt werden können. Wer über Dokumente dieser Art verfügt, muss vor der Reise ins Ausland nicht bei der Ausländerbehörde der Stadt vorsprechen.

Kontaktaufnahme ist elektronisch möglich

Sollte der alte oder neue Nationalpass oder der alte elektronische Aufenthaltstitel verloren gegangen sein oder sich in den Nationalpässen Änderungen (zum Beispiel eine Namensänderung durch Heirat oder ähnliches) ergeben haben, so ist eine Vorsprache bei der Ausländerbehörde Gelsenkirchen vor der Urlaubsreise jedoch notwendig. Dieses gilt ebenfalls für abgelaufene oder in nächster Zeit ablaufende befristete Aufenthaltstitel.

Zur Kontaktaufnahme mit der Ausländerbehörde Gelsenkirchen steht das Kontaktformular unter www.gelsenkirchen.de/abh zur Verfügung. Bei Reisen durch Transitstaaten (beispielsweise Serbien) wird empfohlen, sich zwecks Einreisebestimmungen/Visaerteilung an die entsprechenden Landesvertretungen zu wenden. Hierzu kann die Ausländerbehörde Gelsenkirchen keine verlässlichen Informationen geben, da dies nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen