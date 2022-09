„New Colours“-Festival: Macher ziehen eine positive Bilanz

Die Berliner Musikerin Kid be Kid trat beim „New Colours“-Festival in Gelsenkirchen auf.

Gelsenkirchen. Premiere des Musikfestivals „New Colours“ in Gelsenkirchen lockte weniger Besucher als erwartet an. Dennoch sind die Organisatoren zufrieden.

Die Organisatoren von „New Colours“ ziehen eine positive Bilanz: Zwar blieben die Besucherzahlen bei der Erstauflage des neuen Musikfestivals hinter den Erwartungen zurück. Zudem mussten zwei von vier geplanten Gratis-Konzerten unter freiem Himmel aufgrund des schlechten Wetters ausfallen. Und dennoch waren Susanne Pohlen und Bernd Zimmermann hoch zufrieden – weil die Reaktionen des Publikums auf die elf Konzerte durchweg begeistert waren.

Knapp 1000 Zuhörer kamen zu den elf Konzerten

Wie alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler bekam auch Joachim Kühn von „New Colours“-Organisatorin Susanne Pohlen nach dem Auftritt einen Bildband über Gelsenkirchen in die Hand gedrückt. Foto: Tim Dickeson

Zimmermann hatte in den Tagen nach dem Festival zahlreiche E-Mails von Besuchern erhalten. „Der einheitliche Tenor lautete: Fantastisch, was ihr da auf die Beine gestellt habt“, erklärte Zimmermann im Gespräch mit der WAZ. Es habe auch viel Lob für die Spielorte wie den Nordsternturm, das Schloss Horst oder den Stadt-Bau-Raum gegeben. „Und dass ich Joachim Kühn einmal in Gelsenkirchen live sehen würde, hätte ich niemals zu träumen gewagt“, zitierte Zimmermann eine weitere Zuschrift.

Knapp 1000 Zuhörer seien zu den elf Konzerten gekommen, so der künstlerische Leiter des Festivals. 680 von maximal 2400 zur Verfügung stehenden Karten seien verkauft worden, die übrigen 300 hätten die beiden Gratis-Konzerte am Sonntag am Wissenschaftsparks und der Kunststation Rhein-Elbe in Ückendorf besucht. Die meisten Besucher hatte die skandinavische Formation Rymden angelockt: 210 Gäste erlebten in der Heilig-Kreuz-Kirche laut Zimmermann „einen perfekten Festivalabschluss“.

Dauerregen machten den geplanten Auftritt auf der Halde Rungenberg unmöglich

Der Dauerregen am vergangenen Samstag machte es für die Teilnehmenden des „New Colours“-Festival unmöglich, wie geplant durch die Fußgängerzone von Gelsenkirchen-Buer zu ziehen. Foto: Tim Dickeson

Rund 150 Besucher waren es am Samstagabend im Schloss Horst beim Auftritt von Pianist Joachim Kühn, einem der wenigen Weltstars in der deutschen Jazzszene. Eine solche Resonanz hatten sich die Macher auch für die Gratis-Konzerte auf der Halde Rungenberg und in der Fußgängerzone von Buer erhofft. Der Halden-Gig fiel aufgrund des Dauerregens komplett flach. Und in Buer verkrümelten sich die Brassholes Marching Band und Trompeter Matthias Schriefl unter das schützende Dach des Kunstmuseums. Der geplante Zug durch die Gemeinde erwies sich als unmöglich.

Was Zimmermann erfreute, war auch die Tatsache, dass gut die Hälfte aller Besucher aus Gelsenkirchen kam. Das Konzept habe also nicht nur nach außen, sondern auch nach innen gewirkt. Ob eine Zweitauflage im kommenden Jahr folgen wird, können die Organisatoren noch nicht versprechen. Wichtige Fördermittel des Bundes, die diesmal zur Verfügung standen, würden dann wohl wegfallen. „Wir benötigen daher neue Sponsoren, die unsere Sache unterstützen wollen“, so Zimmermann. So hoffe er etwa, dass das Land NRW beim nächsten Mal mit an Bord sei. Diesmal hatte es das „New Colours“-Festival finanziell noch nicht unterstützt.

