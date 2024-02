Neustart bei „Tausche Bildung für Wohnen“ in Gelsenkirchen

Jeweils für ein Jahr ziehen die Bildungspaten und -patinnen an der Bochumer Straße in die Tauschbar, um Kinder im Stadtteil zu unterstützen.

Gelsenkirchen In Ückendorf werden jetzt wieder kostenfreie WG-Plätze im Tausch gegen Bildungspatenschaften vergeben. Wer dabei mitmachen kann.

Bis zum 15. Februar können sich Interessierte für eine Bildungspatenschaft in Gelsenkirchen-Ückendorf bewerben. Angesprochen sind Menschen, die benachteiligte Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil beim Lernen unterstützen möchten. Dafür bekommen die Aktiven einen kostenfreien Platz in einer Wohngemeinschaft mit anderen Bildungspaten an der Bochumer Straße.

Plätze frei auch in anderen Revierstädten und in Hamburg

Insgesamt zwölf Plätze hat der Verein „Tausche Bildung für Wohnen“ für dieses Jahr ab August in Tauschbars in verschiedenen Städten im Revier, aber auch in Hamburg, an junge Erwachsene zu vergeben, die sich sozial engagieren möchten und dabei Erfahrungen sammeln. Neben der Unterstützung beim Lernen werden in dem Rahmen auch Freizeitaktivitäten für die Kinder aus dem Quartier angeboten. Neben dem WG-Zimmer erhalten die Paten ein Taschengeld in Höhe von 420 Euro sowie Qualifizierungsmaßnahmen. Marie Angerer, die sich um die Bildungspaten und -patinnen kümmert, betont: „Unsere Bildungspatinnen und -paten verlassen uns oft gestärkt und mit neuem Selbstbewusstsein. Viele entwickeln klare Vorstellungen von ihrem beruflichen Weg - sei es im sozialen Sektor oder einem ganz anderen Bereich.“

Bewerbungen sind in einem ersten Schritt bis zum 15. Februar möglich. Die zweite Bewerberrunde startet im Mai. Mehr Informationen unter tauschebildung.org/Bildungspatin

